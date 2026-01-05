Популярни
Бивш шампион съветва Двалишвили: Трябва да си вземеш шестмесечна почивка от UFC

  • 5 яну 2026 | 13:55
  • 331
  • 0

Името на Мераб Двалишвили е синоним на активност в UFC. Бившият шампион на UFC в категория петел си изгради репутация не само със статута си на топ боец и впечатляващата си визитка, но и с изключително натоварения си график.

Двалишвили (21-5 MMA, 14-3 UFC), който спечели една от наградите на Sportal.bg за „Боец на 2025 г.“, опита да защити титлата си цели четири пъти през 2025 г. – безпрецедентен брой в модерната ера на спорта. Грузинецът успя да го направи три пъти, но при опита си да постави рекорд допусна загуба с единодушно съдийско решение от Пьотр Ян (20-5 MMA, 12-4 UFC) в главния двубой на UFC 323 през декември.

Мнозина отдадоха поражението на тактическите промени на Ян за реванша, но други отчетоха и фактора натрупана умора. Четирите сваляния на килограми и четирите тренировъчни лагера, през които Двалишвили премина в преследването на рекордна защита на титлата, повдигат въпроси.

Майкъл Биспинг, бивш шампион на UFC, член на „Залата на славата“ и настоящ коментатор, би искал да види Двалишвили да промени подхода си за 2026 г. и да работи малко по-малко.

„Мисля, че ако Мераб си вземе почивка, може би шест месеца, и остави Ян да се бие с Умар Нурмагомедов, а след това се завърне, за да се изправи срещу победителя, ще е най-добре“, заяви Биспинг в подкаста „JAXXON PODCAST“. „Да си вземе 6 месеца почивка, да се наслади на плодовете на богатството си, на упорития си труд, да отиде в Грузия, да прекара време със семейството си, да хапне малко храна и просто да не мисли за нищо друго освен за битки, дори да не мисли за битки.“

34-годишният Двалишвили държи рекорда за най-много поредни защити на титлата в историята на категория петел на UFC (три), заедно със своя съотборник Алджамейн Стърлинг.

Двалишвили заяви, че му е обещан незабавен трети мач с Ян, след като двамата си размениха по една победа. Предстоят и други важни битки в дивизията, като Нурмагомедов срещу Дейвисон Фигередо и Шон О'Мали срещу Сонг Ядонг, като и двата двубоя ще се проведат на 24 януари на UFC 324 в Лас Вегас.

