Усик иска още две или три срещи преди да се пенсионира

Александър Усик желае следващият му двубой да бъде срещу Дионтей Уайлдър.

Украинският шампион присъства на последната победа на Наоя Инуе по време на боксовата галавечер „Нощта на самурая“ и веднага след това разговаря с Майк Копинджър от името на Ring TV. В интервюто той обсъди бъдещето си в бокса, като продължава да търси възможност за организиране на мач срещу бившия шампион Дионтей Уайлдър. Усик заяви, че от всички потенциални съперници, най-голям интерес за него представлява именно Уайлдър, и сподели, че очаква да се бие само още няколко пъти.

Усик е боец, който на практика вече е постигнал всичко в тежка категория. Въпреки че винаги ще се появяват нови имена на млади опоненти, малцина биха го упрекнали, ако си избере конкретен съперник предвид вече постигнатото от него. Евентуален мач с Уайлдър на този етап не би предизвикал огромен интерес, но ето какво сподели Усик по темата.

Плановете на Усик за 2026 г.



„Моят екип ми подготвя мач (тази година). Искам да се бия с... Бронзовия бомбардировач, Дионтей Уайлдър. Искам този мач, мисля, че и Дионтей го иска. Добре, да го направим“



За двубой с Уайлдър, когато той вече е преминал своя пик



„Искам да се бия с най-големите имена. Този човек е топ боец през последните 10 години. Мисля, че за мен това е страхотен мач“

За опасността от силата на Уайлдър и дали сега той нанася по-тежък удар от него



„Може би“

Колко дълго планира да се състезава, имайки предвид, че вече е сигурен член на Залата на славата



„Мисля, че още два-три мача“