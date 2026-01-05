Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

БЪЛГАРИЯ СЕ ПРОЩАВА С НЕЗАБРАВИМИЯ ДИМИТЪР ПЕНЕВ
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Алешандре Пантожа се завърна в залата след ужасяващата контузията

Алешандре Пантожа се завърна в залата след ужасяващата контузията

  • 5 яну 2026 | 11:14
  • 204
  • 0
Алешандре Пантожа се завърна в залата след ужасяващата контузията

Алешандре Пантожа отново е в залата по-малко от месец, след като претърпя видимо ужасяваща контузия на ръката, в резултат на която загуби титлата си в категория муха на UFC.

Пантожа (30-6 MMA, 14-4 UFC) не само провежда силови и кондиционни тренировки, но и се е завърнал към заниманията по бойни спортове в "American Top Team" в Коконът Крийк, Флорида. Това стана ясно от видео, което той публикува в неделя в своя профил в Instagram.

35-годишният Пантожа получи травма в левия лакът, след като тогавашният претендент Джошуа Ван улови негов ритник и го свали на земята. Този момент сложи край на дългоочаквания шампионски двубой на 6 декември в Лас Вегас, само 26 секунди след началото на срещата от UFC 323. В резултат на това Ван (16-2 MMA, 9-1 UFC) спечели титлата.

Ужасяваща контузия отне титлата на Алешандре Пантожа
Ужасяваща контузия отне титлата на Алешандре Пантожа

При падането ръката на Пантожа се изви в неестествена посока, което накара много експерти да предположат, че става въпрос за дислокация. Малко след инцидента бразилецът се зарече да се завърне по-силен. Все още не е известно кога се очаква той отново да влезе в октагона.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Тайсън Фюри: 2026-а годината на завръщането

Тайсън Фюри: 2026-а годината на завръщането

  • 4 яну 2026 | 16:03
  • 2858
  • 0
Антъни Джошуа с първо изявление след катастрофата

Антъни Джошуа с първо изявление след катастрофата

  • 4 яну 2026 | 14:19
  • 14736
  • 4
Холи Холм загуби и не можа да влезе в историята на бокса

Холи Холм загуби и не можа да влезе в историята на бокса

  • 4 яну 2026 | 09:47
  • 2478
  • 1
Аманда Серано се завърна триумфално на ринга в Пуерто Рико

Аманда Серано се завърна триумфално на ринга в Пуерто Рико

  • 4 яну 2026 | 09:24
  • 1564
  • 0
Повдигнаха обвинения на единия шофьор, участвал в катастрофата с Джошуа

Повдигнаха обвинения на единия шофьор, участвал в катастрофата с Джошуа

  • 2 яну 2026 | 20:54
  • 28569
  • 2
Джейк Пол изхвърлен от ранглистата на WBA в полутежка категория

Джейк Пол изхвърлен от ранглистата на WBA в полутежка категория

  • 2 яну 2026 | 14:39
  • 14459
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Днес се сбогуваме с великия Димитър Пенев

Днес се сбогуваме с великия Димитър Пенев

  • 5 яну 2026 | 12:00
  • 18600
  • 26
Христо Стоичков: Димитър Пенев ме научи на много неща! Никога не ни остави

Христо Стоичков: Димитър Пенев ме научи на много неща! Никога не ни остави

  • 5 яну 2026 | 09:47
  • 7887
  • 5
Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

  • 5 яну 2026 | 12:18
  • 1441
  • 0
Ицо Янев се допитал до Димитър Пенев преди последния успех над Левски, ето какъв съвет е получил

Ицо Янев се допитал до Димитър Пенев преди последния успех над Левски, ето какъв съвет е получил

  • 5 яну 2026 | 12:08
  • 1486
  • 0
Интер смачка Болоня и стартира 2026 г. с едни гърди напред в битката за „Скудетото“

Интер смачка Болоня и стартира 2026 г. с едни гърди напред в битката за „Скудетото“

  • 4 яну 2026 | 23:49
  • 18869
  • 35
Разколебаният Челси попари с късен гол Манчестър Сити за радост на Арсенал

Разколебаният Челси попари с късен гол Манчестър Сити за радост на Арсенал

  • 4 яну 2026 | 21:30
  • 35246
  • 140