Алешандре Пантожа се завърна в залата след ужасяващата контузията

Алешандре Пантожа отново е в залата по-малко от месец, след като претърпя видимо ужасяваща контузия на ръката, в резултат на която загуби титлата си в категория муха на UFC.

Пантожа (30-6 MMA, 14-4 UFC) не само провежда силови и кондиционни тренировки, но и се е завърнал към заниманията по бойни спортове в "American Top Team" в Коконът Крийк, Флорида. Това стана ясно от видео, което той публикува в неделя в своя профил в Instagram.

35-годишният Пантожа получи травма в левия лакът, след като тогавашният претендент Джошуа Ван улови негов ритник и го свали на земята. Този момент сложи край на дългоочаквания шампионски двубой на 6 декември в Лас Вегас, само 26 секунди след началото на срещата от UFC 323. В резултат на това Ван (16-2 MMA, 9-1 UFC) спечели титлата.

Ужасяваща контузия отне титлата на Алешандре Пантожа

При падането ръката на Пантожа се изви в неестествена посока, което накара много експерти да предположат, че става въпрос за дислокация. Малко след инцидента бразилецът се зарече да се завърне по-силен. Все още не е известно кога се очаква той отново да влезе в октагона.