Станислав Митков стана Европейски шампион по таекуондо

  • 20 ное 2025 | 22:18
Станислав Митков стана Европейски шампион по таекуондо

Вторият ден на Европейското първенство по таекуондо за юноши и девойки, което се провежда в Швейцария бе успешен за българските представители. Младата звезда на родното таекуондо Станислав Митков в категория до 63 кг бе безгрешен по пътя към финала и златния медал, като не загуби нито един рунд.

Митков започна своето участие повече от убедително, след като записа последователни победи срещу съперници от Русия, Турция, Армения и Украйна. Особено в полуфиналната битка българинът губеше в първия рунд с 0:5 точки, но след серия точно удари успя да вземе крайната победа. На финала срещу него се изправи сърбинът Сергей Иванович. Слави изигра отлично срещата, която бе черешката на тортата за вечерта. В първия рунд секунда преди края Митков водеше, но Иванович успя да реализира две точки и спечели рунда. Във втория Станислав бе тотален господар и спечели с 14:2. В решителния трети рунд българинът показа характер и воля, което му донесе титлата Европейски шампион. Лично председателят на БФТ и първи вицепрезидент на Европейския таекуондо съюз Слави Бинев награди шампиона Станислав (Слави) Митков.

Ерика Карабелева (52 кг) и Станислава Костадинова (55 кг) заеха 5-то място в своите категории. Останалите български таекуондисти Теодора Маринова (49 кг), Антон Христов (59 кг), Християн Христов (55 кг) също се представиха блестящо, но късметът не бе на тяхна страна и те бяха на косъм от класиране за среща за медал.

Към днешния успех прибавяме и бронзовия медал на Деа Пеева от вчера. Така с тези два медала се спазва традицията българските състезатели да имат само една единствена цел, а именно спечелване на медали, а не просто символично участие на всяко едно първенство.

