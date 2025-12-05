Втори медал за България от Световното първенство по таекуондо за младежи до 21 години

Християн Георгиев донесе втори медал за България от Световното първенство по таекуондо за младежи до 21 години в Найроби (Кения).

Българинът взе бронз в категория до 54 килограма. Той спечели срещу Абонданс Медеджи (Бенин), Дмитри Балохнев (независим), Итън Йон-сук Гун (САЩ) и на полуфинала отстъпи пред Анкит Мер (Индия).

Станислав Митков спечели сребърен медал на Световното по таекуондо за младежи

При жените до 5с кг Ерика Карабелева достигна до четвъртфиналите. Тя постигна победи над Милина Мешко (независим атлет) и Ариел Бигдор (Израел), а в третата си среща загуби от Ада Авдагич (Босна и Херцеговина).

Вчера Станислав Митков стана световен вицешампион по таекуондо за младежи до 21 години.

