Бронз за Александър Джорджев на Европейското по таекуондо

  • 24 ное 2025 | 09:51
  • 174
  • 0
Бронз за Александър Джорджев на Европейското по таекуондо

Александър Джорджев спечели бронзов медал на Европейското първенство по таекуондо в олимпийските категории при мъжете, след като завърши на трето място в категория до 68 кг. Това е трети медал за България в швейцарския град Егле след титлата на Станислав Митков и бронза на Дея Пеева при юношите.

Джорджев записа три победи в категорията си и се класира на полуфинал, където българинът се изправи срещу руснака Иля Данилов. Той отстъпи, но натрупа точки за ранглистата и запази шансовете си за класиране на Олимпийските игри в Лос Анджелис.

Стефан Стаменов (68 кг), Митко Джорджев (80 кг) и Християн Георгиев (58 кг) започнаха с победи на турнира, но не успяха да стигнат до медалите. Георгиев се класира на пето място, след което неговият съперник от Франция спечели златния медал.

