Дела Мадалена иска Шавкат Рахмонов или Карлос Пратес за следващ съперник

Джак Дела Мадалена е решен да се завърне бързо в битката за титлата в полусредна категория.

През май миналата година Дела Мадалена достигна върха, побеждавайки Белал Мохамед на UFC 315, за да спечели шампионския пояс. Царуването му не продължи дълго. Той загуби титлата още при първата си защита, отстъпвайки пред бившия шампион в лека категория Ислам Махачев на UFC 322.

29-годишният боец иска да се върне в октагона възможно най-скоро и вече има няколко имена в личния си списък с потенциални съперници.

„Нищо не е потвърдено. Просто чакам“, заяви Дела Мадалена наскоро пред стриймъра N3ON. „Не знам. Бих искал да се бия с Шавкат Рахмонов. Винаги съм искал да се бия с него, но дали ще се случи, не знам... В противен случай може би Майкъл Моралес или Карлос Пратес, някой от тях.“

Рахмонов трябваше да се бие с Мохамед за титлата в полусредна категория, но контузия го извади от мача, което позволи на Дела Мадалена да заеме неговото място. Поради дългото отсъствие на казахстанеца заради травмата, новият шампион вече заяви, че не вярва Шавкат да заслужава шанс за титлата. Ако това се окаже вярно, двубой с Дела Мадалена изглежда напълно логичен.

„Това е битката“, каза Дела Мадалена за евентуален сблъсък с непобедения боец. „Това е истинска битка...“

Запитан за евентуален реванш с Махачев, Дела Мадалена добави: „Това би било мечтата. Затова искам да се бия с Шавкат, защото победа над някой като него веднага те връща в играта.“

Разбира се, Рахмонов може да получи шанс за титлата или UFC да поеме в съвсем друга посока. Наскоро се появиха слухове, че Джей Ди Ем може да се изправи срещу Карлос Пратес, който идва след нокаут над бившия шампион Леон Едуардс. Самият Пратес също призова за този двубой, а Дела Мадалена е повече от щастлив да приеме предизвикателството.

„Това би бил добър мач“, каза Дела Мадалена в друго видео за N3ON. „Да го направим. Съгласен съм. Той има добър страйкинг. Смятам, че ще го довърша. Със сигурност трябва да е пет рунда... Ще бъде страхотно.“