Това е моят Реал Мадрид, щастлив е Мбапе

Завръщането на Реал Мадрид към победите в първенството върна и настроението у Килиан Мбапе. В сряда вечер тимът разби Атлетик Билбао с 3:0 като гост, след като преди това в три поредни кръга от Ла Лига не успяваше да спечели. Самият Мбапе пък беше над всички с два гола и асистенция.

“Това е моят Реал Мадрид”, написа французинът в социалните мрежи.

Мбапе не беше единственият, който изрази подобно мнение. Винисиус Жуниор, който също се отличи с представянето си и чиято прегръдка с Чаби Алонсо при смяната му стана обект на коментари, написа: „Това е Мадрид. Головете ще се върнат. Ще се видим у дома в неделя. ¡Hala Madrid!“.