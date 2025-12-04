Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Това е моят Реал Мадрид, щастлив е Мбапе

Това е моят Реал Мадрид, щастлив е Мбапе

  • 4 дек 2025 | 15:11
  • 528
  • 1

Завръщането на Реал Мадрид към победите в първенството върна и настроението у Килиан Мбапе. В сряда вечер тимът разби Атлетик Билбао с 3:0 като гост, след като преди това в три поредни кръга от Ла Лига не успяваше да спечели. Самият Мбапе пък беше над всички с два гола и асистенция.

“Това е моят Реал Мадрид”, написа французинът в социалните мрежи.

Мбапе не беше единственият, който изрази подобно мнение. Винисиус Жуниор, който също се отличи с представянето си и чиято прегръдка с Чаби Алонсо при смяната му стана обект на коментари, написа: „Това е Мадрид. Головете ще се върнат. Ще се видим у дома в неделя. ¡Hala Madrid!“.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Джон Тери посочи какво ще спре Челси за титлата

Джон Тери посочи какво ще спре Челси за титлата

  • 4 дек 2025 | 13:23
  • 2872
  • 0
Страсбург наказа капитана си, защото мислел, че клубът е германски

Страсбург наказа капитана си, защото мислел, че клубът е германски

  • 4 дек 2025 | 12:34
  • 1377
  • 5
Иран отмени бойкота си срещу САЩ за жребия за Мондиала

Иран отмени бойкота си срещу САЩ за жребия за Мондиала

  • 4 дек 2025 | 12:07
  • 499
  • 0
Диого Жота щеше да навърши 29 години днес

Диого Жота щеше да навърши 29 години днес

  • 4 дек 2025 | 11:38
  • 481
  • 0
Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

  • 4 дек 2025 | 11:21
  • 23476
  • 29
Атлетико Мадрид, Селта и Компостела също се включиха в кампанията за Любо Пенев

Атлетико Мадрид, Селта и Компостела също се включиха в кампанията за Любо Пенев

  • 4 дек 2025 | 10:47
  • 6835
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Враца) 0:0 Спартак (Варна), мъглата се вдигна

Ботев (Враца) 0:0 Спартак (Варна), мъглата се вдигна

  • 4 дек 2025 | 15:32
  • 5231
  • 3
Лудогорец продължава без грешка при Пер-Матиас, Видал е големият герой

Лудогорец продължава без грешка при Пер-Матиас, Видал е големият герой

  • 4 дек 2025 | 14:58
  • 19257
  • 47
Георги Иванов: Домакинството на европейското U19 е огромен престиж за футбола ни и оценка от УЕФА за работата ни

Георги Иванов: Домакинството на европейското U19 е огромен престиж за футбола ни и оценка от УЕФА за работата ни

  • 4 дек 2025 | 10:24
  • 10956
  • 41
ЦСКА събра над 45 000 лева в кампанията за Любослав Пенев

ЦСКА събра над 45 000 лева в кампанията за Любослав Пенев

  • 4 дек 2025 | 13:24
  • 3524
  • 26
Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?

Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?

  • 4 дек 2025 | 05:35
  • 18771
  • 109
Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

  • 4 дек 2025 | 11:21
  • 23476
  • 29