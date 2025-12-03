Съставите на Атлетик Билбао и Реал Мадрид, Чаби Алонсо прави две промени

Реал Мадрид гостува на Атлетик Билбао в мач от междинния 15-и кръг в Ла Лига днес от 20:00 часа. Тимът на Чаби Алонсо е под сериозно напрежение, след като записа три поредни равенства и вече изостава с 4 точки от лидера Барселона. Атлетик Билбао пък се намира на 8-а позиция с 20 точки, като играта на баските е на приливи и отливи, за което говори факта, че отборът има три загуби в последните си 5 двубоя в първенството. Сблъсъкът на "Сан Мамес" ще бъде ръководен от Хесус Хил Мансано.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 20 април 2025 г. в мач от Ла Лига, в който Реал Мадрид победи с 1:0, а преди това баските се поздравиха с домакински успех с 2:1. Иначе в последните пет срещи между двата отбора "кралете" имат предимство с три победи, едно равенство и едно поражение.

Наставникът на Атлетик Билбао Ернесто Валверде ще трябва да се справя без няколко ключови играчи. Иняки Уилямс е контузен и няма да участва в мача. Полузащитникът Ойхан Сансет пък е наказан и също пропуска двубоя. Заради положителна допинг проба няма да играе и защитника Йерай Алварес, Така баските ще разчитат на Горка Гурусета в предни позиции, а зад него ще действат на Алекс Беренгер, Микел Яурегизар и голямата звезда на отбора Нико Уилямс.

"Лос бланкос" също имат проблеми с контузии. Даниел Карвахал, Ферлан Менди, Дейвид Алаба и младият Дийн Хаусен са извън строя поради травми.

В днешната среща Чаби Алонсо прави две промени в сравнение с равенството срещу Жирона. Алваро Карерас и Едуардо Камавинга се завръщат сред титулярите, а на пейката остават Фран Гарсия и Арда Гюлер. Килиан Мбапе и Винисиус Жуниор ще водят атаката на гостите, а Джуд Белингам ще действа малко зад тях, като в халфовата линия на „кралете“ са още Орелиан Чуамени и Федерико Валверде.

