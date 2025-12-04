Нещата не са добре: Трент ще отсъства дълго за Реал Мадрид

Опасенията за сериозна травма на Трент Александър-Арнолд се превърнаха в неприятна реалност, след като стана ясно, че страда от скъсване на предния прав мускул на левия квадрицепс. Тази сутрин футболистът на Реал Мадрид е преминал ядрено-магнитен резонанс във Валдебебас, който е потвърдил тежката диагноза: ще отсъства от терените за около два месеца, съобщава “Ас”. Хубавото е, че Едуардо Камавинга е с лек проблем.

Бивщият играч на Ливърпул се самоконтузи по време на двубоя срещу Атлетик Билбао в сряда вечер.

Новата контузия ще принуди Трент да пропусне мачовете срещу Селта (7 декември), Манчестър Сити (10 декември), Алавес (14 декември) и Севиля (20 декември). По всяка вероятност той няма да играе и в срещите през януари: срещу Бетис (4 януари), Атлетико (8), Леванте (18), Монако (20), Виляреал (25) и Бенфика (28), както и тези от Суперкупата на Испания (7-11 януари).

Английският национал започна сезона с проблеми, като още на 7 юли се наложи да спре тренировки за седмица поради мускулни оплаквания, които му попречиха да стартира нормално предсезонната подготовка. По-късно, на 16 септември, той получи мускулна травма в бицепса на бедрената кост, която го извади от игра за 31 дни (6 мача) и отново забави интеграцията му в отбора.

Сега предстои да видим как Чаби Алонсо ще реши проблема на десния бек, където също така не може да разчита на контузения Даниел Карвахал. Срещу Атлетик той използва Раул Асенсио, но Федерико Валверде отново е повече от възможна опция за тази позиция.

Междувременно се разбра, че Камавинга е единствено с леко навяхване на левия глезен, което се счита за контролирана и не особено притеснителна травма. Участието му тази неделя срещу Селта е под сериозен въпрос, но се очаква той да бъде готов за мача срещу Манчестър Сити в ШЛ.