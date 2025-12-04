Популярни
Алонсо: Това бе най-завършеното ни представяне

  • 4 дек 2025 | 04:32
  • 184
  • 0

Треньорът на Реал Мадрид Чаби Алонсо не спести похвали за отбора си след успеха с 3:0 над Атлетик Билбао. Той дори заяви, че това е било най-завършеното представяне на тима му от началото на сезона.

„Изиграхме много силно първо полувреме, създавайки шансове. Вероятно това беше най-завършеното ни представяне досега. Постигнахме го на взискателен стадион и във важен момент. Продължаваме стъпка по стъпка, сега трябва да запазим това ниво“, коментира Алонсо.

Наставникът похвали специално Килиан Мбапе за поредните му два гола.

Извънземен Мбапе смълча "Катедралата" и върна Реал Мадрид към победите
Извънземен Мбапе смълча “Катедралата“ и върна Реал Мадрид към победите

„Той е в страхотна форма. Днес отново отбеляза два фантастични гола. Движението му и връзката с Винисиус бяха отлични. От първата минута отборът излезе решен да спечели, играейки с фокус, интензитет и добро темпо. Доминирахме през първото полувреме и въпреки че нямахме толкова голям контрол върху топката през второто, запазихме контрола над мача. Беше важен момент да се върнем към победите след три поредни равенства като гост. В неделя се прибираме у дома“, допълни специалистът.

Според него вече е забравена кризата, в която отборът се намираше само допреди седмица.

„Днес е днес и това е най-важното – представянето на отбора и колективните качества. Отборът беше много постоянен и това е, което си взимам от този мач. Гледаме мач за мач. След равенството в Жирона знаехме, че моментът е важен. Сега, след като си осигурихме победата, от утре започваме да мислим за Селта. Графикът е много натоварен и не ти позволява да се задълбочаваш твърде много нито в добрите, нито в не толкова добрите моменти“, завърши испанецът.

Снимки: Gettyimages

