Бунт в Реал, шестима играчи сформираха група "Анти-Алонсо"

Само няколко месеца след като пое треньорския пост на Реал, Чаби Алонсо е изправен пред заплаха от разкол в съблекалнята, докато испанският гранд преминава през разочароваща серия от резултати. След силен старт на сезона в Ла Лига, Реал Мадрид отстъпи през последните няколко седмици, записвайки три равенства, включително 1:1 срещу Жирона в неделя. Кралският клуб вече изостава с четири точки от Барселона, като има и мач по-малко, който трябва да изиграе срещу Атлетико Мадрид.

Чаби заяви, че е провел позитивни разговори с президента на клуба Флорентино Перес относно обръщането на ситуацията. Въпреки това, тъй като представянето става все по-слабо, се появиха информации, които сочат нарастващ натиск в съблекалнята на Реал.

В испанското радиопредаване "El Partidazo de COPE" разкриха, че има цели шестима играчи, които са недоволни от ръководството на отбора от Алонсо. В тази група се твърди, че са Валверде, Винисиус Жуниор, Родриго, Диас, Ендрик и Менди. Едуардо Камавинга пък е "объркан" от ролята си в отбора, като се има предвид, че французинът получава по-малко игрово време, отколкото е очаквал.

Винисиус е най-голямото име, което се твърди, че е в групата на разочарованите играчи. Бразилецът трудно се приспособява към факта, че този сезон не е основният офанзивен коз на отбора, тъй като вместо него блесна Килиан Мбапе. Французинът в момента е един от най-подготвените играчи в Европа, отбелязал е 23 гола в 19 мача за Реал този сезон, докато Вини има само пет попадения в същия брой мачове.

Въпреки че бразилският нападател не успя да достигне нивото от предишните сезони, той все още остава един от най-ценните играчи в света. Договорът му с кралския клуб е до лятото на 2027 година, а Реал започна преговори с неговите представители в края на миналия сезон. Според "Атлетик", на бразилеца са предложени цели 20 милиона евро годишно, но неговите агенти искат близо 30 милиона.

🇪🇸⚪️ Marca has denied the report claiming that the match against Athletic will be decisive for Xabi Alonso’s future at Real Madrid — the club continues to trust the coach despite a three-game winless run in La Liga. Pérez believes that improving the results is only “a matter of… pic.twitter.com/FXzcRroBHQ — Boomerang Bet (@Boomerang_SB) December 3, 2025

"COPE" съобщава, че друга група играчи остава твърдо зад треньора. В тази група влизат Хаусен, Карерас, Куртоа, Гюлер и Мбапе. Хаусен и Карерас подписаха през лятото, като част от реконструкцията на защитата, докато Куртоа, Гюлер и Мбапе се утвърдиха като титуляри в началото на мандата на Алонсо.

Ситуацията с Джуд Белингам и Трент Александър-Арнолд е неясна, но наскоро се появиха информации за обтегнати отношения с Белингам. Алонсо отхвърли тези твърдения, подчертавайки важността да се помогне на полузащитника да възвърне най-добрата си форма.

Предишният треньор Карло Анчелоти очевидно не е бил толкова взискателен по отношение на тактиката, докато Алонсо контролира всичко, използвайки редица методи, включително видео анализ, дронове и детайлна тактическа работа. Президентът на клуба Флорентино Перес все още има доверие в Алонсо.