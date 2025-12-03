Бунт в Реал, шестима играчи сформираха група "Анти-Алонсо"

Само няколко месеца след като пое треньорския пост на Реал, Чаби Алонсо е изправен пред заплаха от разкол в съблекалнята, докато испанският гранд преминава през разочароваща серия от резултати. След силен старт на сезона в Ла Лига, Реал Мадрид отстъпи през последните няколко седмици, записвайки три равенства, включително 1:1 срещу Жирона в неделя. Кралският клуб вече изостава с четири точки от Барселона, като има и мач по-малко, който трябва да изиграе срещу Атлетико Мадрид.
Чаби заяви, че е провел позитивни разговори с президента на клуба Флорентино Перес относно обръщането на ситуацията. Въпреки това, тъй като представянето става все по-слабо, се появиха информации, които сочат нарастващ натиск в съблекалнята на Реал.
В испанското радиопредаване "El Partidazo de COPE" разкриха, че има цели шестима играчи, които са недоволни от ръководството на отбора от Алонсо. В тази група се твърди, че са Валверде, Винисиус Жуниор, Родриго, Диас, Ендрик и Менди. Едуардо Камавинга пък е "объркан" от ролята си в отбора, като се има предвид, че французинът получава по-малко игрово време, отколкото е очаквал.
Винисиус е най-голямото име, което се твърди, че е в групата на разочарованите играчи. Бразилецът трудно се приспособява към факта, че този сезон не е основният офанзивен коз на отбора, тъй като вместо него блесна Килиан Мбапе. Французинът в момента е един от най-подготвените играчи в Европа, отбелязал е 23 гола в 19 мача за Реал този сезон, докато Вини има само пет попадения в същия брой мачове.
Въпреки че бразилският нападател не успя да достигне нивото от предишните сезони, той все още остава един от най-ценните играчи в света. Договорът му с кралския клуб е до лятото на 2027 година, а Реал започна преговори с неговите представители в края на миналия сезон. Според "Атлетик", на бразилеца са предложени цели 20 милиона евро годишно, но неговите агенти искат близо 30 милиона.
"COPE" съобщава, че друга група играчи остава твърдо зад треньора. В тази група влизат Хаусен, Карерас, Куртоа, Гюлер и Мбапе. Хаусен и Карерас подписаха през лятото, като част от реконструкцията на защитата, докато Куртоа, Гюлер и Мбапе се утвърдиха като титуляри в началото на мандата на Алонсо.
Ситуацията с Джуд Белингам и Трент Александър-Арнолд е неясна, но наскоро се появиха информации за обтегнати отношения с Белингам. Алонсо отхвърли тези твърдения, подчертавайки важността да се помогне на полузащитника да възвърне най-добрата си форма.
Предишният треньор Карло Анчелоти очевидно не е бил толкова взискателен по отношение на тактиката, докато Алонсо контролира всичко, използвайки редица методи, включително видео анализ, дронове и детайлна тактическа работа. Президентът на клуба Флорентино Перес все още има доверие в Алонсо.