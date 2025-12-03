Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Бунт в Реал, шестима играчи сформираха група "Анти-Алонсо"

Бунт в Реал, шестима играчи сформираха група "Анти-Алонсо"

  • 3 дек 2025 | 17:34
  • 592
  • 0
Бунт в Реал, шестима играчи сформираха група "Анти-Алонсо"

Само няколко месеца след като пое треньорския пост на Реал, Чаби Алонсо е изправен пред заплаха от разкол в съблекалнята, докато испанският гранд преминава през разочароваща серия от резултати. След силен старт на сезона в Ла Лига, Реал Мадрид отстъпи през последните няколко седмици, записвайки три равенства, включително 1:1 срещу Жирона в неделя. Кралският клуб вече изостава с четири точки от Барселона, като има и мач по-малко, който трябва да изиграе срещу Атлетико Мадрид.

Чаби заяви, че е провел позитивни разговори с президента на клуба Флорентино Перес относно обръщането на ситуацията. Въпреки това, тъй като представянето става все по-слабо, се появиха информации, които сочат нарастващ натиск в съблекалнята на Реал.

В испанското радиопредаване "El Partidazo de COPE" разкриха, че има цели шестима играчи, които са недоволни от ръководството на отбора от Алонсо. В тази група се твърди, че са Валверде, Винисиус Жуниор, Родриго, Диас, Ендрик и Менди. Едуардо Камавинга пък е "объркан" от ролята си в отбора, като се има предвид, че французинът получава по-малко игрово време, отколкото е очаквал.

Винисиус е най-голямото име, което се твърди, че е в групата на разочарованите играчи. Бразилецът трудно се приспособява към факта, че този сезон не е основният офанзивен коз на отбора, тъй като вместо него блесна Килиан Мбапе. Французинът в момента е един от най-подготвените играчи в Европа, отбелязал е 23 гола в 19 мача за Реал този сезон, докато Вини има само пет попадения в същия брой мачове.

Въпреки че бразилският нападател не успя да достигне нивото от предишните сезони, той все още остава един от най-ценните играчи в света. Договорът му с кралския клуб е до лятото на 2027 година, а Реал започна преговори с неговите представители в края на миналия сезон. Според "Атлетик", на бразилеца са предложени цели 20 милиона евро годишно, но неговите агенти искат близо 30 милиона.

"COPE" съобщава, че друга група играчи остава твърдо зад треньора. В тази група влизат Хаусен, Карерас, Куртоа, Гюлер и Мбапе. Хаусен и Карерас подписаха през лятото, като част от реконструкцията на защитата, докато Куртоа, Гюлер и Мбапе се утвърдиха като титуляри в началото на мандата на Алонсо.

Ситуацията с Джуд Белингам и Трент Александър-Арнолд е неясна, но наскоро се появиха информации за обтегнати отношения с Белингам. Алонсо отхвърли тези твърдения, подчертавайки важността да се помогне на полузащитника да възвърне най-добрата си форма.

Предишният треньор Карло Анчелоти очевидно не е бил толкова взискателен по отношение на тактиката, докато Алонсо контролира всичко, използвайки редица методи, включително видео анализ, дронове и детайлна тактическа работа. Президентът на клуба Флорентино Перес все още има доверие в Алонсо.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Златан Ибрахимович, Чиро Ферара и Алиша Леман ще носят факлата преди откриването на Зимните олимпийски игри

Златан Ибрахимович, Чиро Ферара и Алиша Леман ще носят факлата преди откриването на Зимните олимпийски игри

  • 3 дек 2025 | 13:15
  • 770
  • 1
Емери разкри, че Оли Уоткинс се бори с контузия в коляното

Емери разкри, че Оли Уоткинс се бори с контузия в коляното

  • 3 дек 2025 | 12:55
  • 614
  • 0
Станаха ясни финалните номинации за Globe Soccer Awards

Станаха ясни финалните номинации за Globe Soccer Awards

  • 3 дек 2025 | 12:53
  • 914
  • 0
Грийлиш за Мойс: Обичам този човек

Грийлиш за Мойс: Обичам този човек

  • 3 дек 2025 | 12:10
  • 1969
  • 1
Андреа Бочели, Никол Шерцингер и Роби Уилямс ще се включат с музикални изпълнения на жребия за Мондиал 2026

Андреа Бочели, Никол Шерцингер и Роби Уилямс ще се включат с музикални изпълнения на жребия за Мондиал 2026

  • 3 дек 2025 | 11:47
  • 616
  • 0
Треньорът на Ница е решил да остане начело на тима въпреки драмите и побоя

Треньорът на Ница е решил да остане начело на тима въпреки драмите и побоя

  • 3 дек 2025 | 11:46
  • 827
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:0 Локо (Пд), стадионът гърми "Любо Пенев! Любо Пенев!"

ЦСКА 0:0 Локо (Пд), стадионът гърми "Любо Пенев! Любо Пенев!"

  • 3 дек 2025 | 18:02
  • 15305
  • 32
Късна драма под Аязмото! Черно море се завърна към победите след обрат срещу Берое

Късна драма под Аязмото! Черно море се завърна към победите след обрат срещу Берое

  • 3 дек 2025 | 17:28
  • 17745
  • 25
Веласкес: Искам да бъда уважителен към треньорите, които напускат, защото се случва на всички нас

Веласкес: Искам да бъда уважителен към треньорите, които напускат, защото се случва на всички нас

  • 3 дек 2025 | 16:15
  • 14283
  • 9
ЦСКА 1948 ще зимува на подиума след успех над Септември

ЦСКА 1948 ще зимува на подиума след успех над Септември

  • 3 дек 2025 | 14:22
  • 21727
  • 25
Левски с нова цел за подсилването на атаката си - "сините" преговарят със звезда на Спартак (Варна)

Левски с нова цел за подсилването на атаката си - "сините" преговарят със звезда на Спартак (Варна)

  • 3 дек 2025 | 09:24
  • 19354
  • 23
Новият магазин на ЦСКА официално отвори врати

Новият магазин на ЦСКА официално отвори врати

  • 3 дек 2025 | 12:15
  • 12908
  • 50