Витиня: Не ни харесва да сме на второто място

Полузащитникът на Пари Сен Жермен Витиня сподели мислите си за представянето на отбора този сезон. След 14 мача парижани са втори във френското първенство с 30 точки, на една точка зад първия Ланс.

„Започнахме сезона добре. Разбира се, втори сме в лигата и това не ни харесва. Както винаги, искаме да сме първи, но няколко фактора повлияха на началото на сезона: последиците от миналия сезон, кратката пауза, умората, редицата контузии и фактът, че никога не играхме с най-добрия си състав. Като се има предвид всичко това, мисля, че беше добър старт. И ще направим всичко възможно, за да се върнем на първо място“, цитира RMC Sport думите на Витиня.

25-годишният португалец е изиграл 19 мача за парижани във всички състезания този сезон, като е отбелязал 5 гола и е дал 8 асистенции.

Следващият мач на ПСЖ е на 6 декември у дома срещу Рен.

Следвай ни:

Снимки: Imago