ПСЖ срещу тим от пета дивизия за Купата на Франция

Жребият за 1/32-финалите в турнира за Купата на Франция определи двойките, които ще влязат в битка за трофея. Носителят на трофея Пари Сен Жермен ще има наглед лесна задача. Парижани ще играят като гост срещу петодивизионния Ванде Фонтене.

Монако ще се изправи срещу друг представител на елита. „Монегаските“ ще гостуват на Оксер в един от най-интересните сблъсъци от този кръг.

𝑻𝑰𝑹𝑨𝑮𝑬 𝑬𝑭𝑭𝑬𝑪𝑻𝑼𝑬́ ! ✅



Alors, quel match attendez-vous le plus ? 🏆👀



🔜 On vous donne rendez-vous le week-end du 20/21 décembre pour vivre les 32es de finale de la Coupe de France Crédit Agricole, juste avant les fêtes de fin d’année 🎁😄 #CDFCA pic.twitter.com/YlfmrPWs73 — Coupe de France Crédit Agricole (@coupedefranceCA) December 1, 2025

Лидерът в класирането на Лига 1 Ланс също ще има визита в 1/32-финалите на турнира. Тимът ще се изправи срещу Фени Олноа, който се състезава в четвърта дивизия.

Мачовете от този етап на Купата на Франция са насрочени за 20 декември.

