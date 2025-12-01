ПСЖ срещу тим от пета дивизия за Купата на Франция

Жребият за 1/32-финалите в турнира за Купата на Франция определи двойките, които ще влязат в битка за трофея. Носителят на трофея Пари Сен Жермен ще има наглед лесна задача. Парижани ще играят като гост срещу петодивизионния Ванде Фонтене.
Монако ще се изправи срещу друг представител на елита. „Монегаските“ ще гостуват на Оксер в един от най-интересните сблъсъци от този кръг.
Лидерът в класирането на Лига 1 Ланс също ще има визита в 1/32-финалите на турнира. Тимът ще се изправи срещу Фени Олноа, който се състезава в четвърта дивизия.
Мачовете от този етап на Купата на Франция са насрочени за 20 декември.
Снимки: Imago