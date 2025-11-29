Титуляр в ПСЖ близо до нов договор

Централният бранител Уилян Пачо е близо до нов договор с Пари Сен Жермен, информира "Екип". Пачо е основен играч в отбора на парижани, откакто се присъедини към клуба през лятото на 2024 г. Еквадорският национал е постоянен в представянията си и затова клубът се стреми да удължи договора му, като същевременно вдигнат заплатата му, за да отрази нарастващия му статус.

Двете страни водят дискусии от няколко месеца и има голям оптимизъм, че ще бъде постигната пълна договорка през следващата седмица. Очакванията са, настоящият контракт на играч, който е до 2029 година, да бъде удължен с два сезона, но и със значително подобрение на заплатата на футболиста. В интервю за смесена зона Пачо призна, че „се надява скоро да обяви добри новини“. Сега авторитетното издание "Екип" информира, че има принципно споразумение между защитника и ПСЖ. Новият му договор ще бъде до 2030 г., две години след настоящия му договор, който изтича през 2028 г.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages