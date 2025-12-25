Популярни
Убийство принуди бивш съотборник на Божинов да спре с футбола

  • 25 дек 2025 | 13:26
  • 1983
  • 0
Убийство принуди бивш съотборник на Божинов да спре с футбола

Еквадорският футбол преживява мрачни дни. На 18 декември показно пред магазин за месо беше застрелян 33-годишният играч на Барселона де Гуаякил Марио Пинейда. При стрелбата загина не само футболистът, но и съпругата му, а майка му беше ранена. Инцидентът се случи посред бял ден и потопи страната в шок.

Новината остави Еквадор в потрес, а съотборниците на Пинейда са силно засегнати. Един от тях - Фелипе Кайседо, бивш съотборник на Валери Божинов в Манчестър Сити, коментира случилото се и заяви категорично, че след като е преживял това събитие от първа ръка, не иска повече да играе футбол.

Застреляха бивш национал на Еквадор
Застреляха бивш национал на Еквадор

„Най-вероятно ще се оттегля. Не мисля да продължавам. Смъртта на Марио Пинейда ме засегна дълбоко и не искам да знам нищо повече за футбола. Няма да остана в Барселона. Аз съм човек на моментите. Когато реших да дойда, го направих повече със сърцето, отколкото с главата. Ако бях мислил с главата си, може би нямаше да съм тук“, заяви нападателят.

Кайседо се присъедини към Барселона де Гуаякил през януари тази година, след като прекара повече от година извън терените след престоя си в Саудитска Арабия. Нападателят пристигна в Манчестър Сити през януари 2008 година и записа 35 мача за тима, като на няколко пъти беше преотстъпван.

Иначе вече има задържани за убийството на Пинейда и съпругата му, но няма информация за причините.

