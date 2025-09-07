Популярни
Дешан отговори на упреците на Пари Сен Жермен

  7 сеп 2025 | 12:40
  • 664
  • 0
Дешан отговори на упреците на Пари Сен Жермен

Селекционерът на Франция Дидие Дешан реагира на отправените към неговия щаб нападки от страна на Пари Сен Жермен. Първенецът в Шампионската лига обвини докторите на националния отбор за това, че Дезире Дуе и Усман Дембеле се контузиха и ще пропуснат куп важни двубои. Според парижани медиците в екипа на Дешан са били информирани за състоянието на двамата футболисти, но са допуснали те да получат травми.

“Не съществува нулев риск”, отговори Дешан в ефира на TF1.

“Ако ситуацията е ясна предварително, както беше с Раян Шерки и Уилям Салиба, то просто не ги викам. Винаги сме имали такъв тип отношения с всички клубове. Винаги питам и за мнението на играча – така работя. Все пак разбирам хората в ПСЖ, защото ако бях на тяхно място, и аз щях да реагирам по същия начин”, добави френският селекционер.

Дуе и Дембеле се контузиха в изминалата световна квалификация срещу Украйна. Куриозното е, че Дуе започна мача и усети болки, при което беше заменен точно от Дембеле, който също не успя да завърши срещата заради проблеми.

ПСЖ обвини лекарите на Франция за травмите на Дембеле и Дуе, предложи важна промяна
ПСЖ обвини лекарите на Франция за травмите на Дембеле и Дуе, предложи важна промяна
