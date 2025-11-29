Популярни
Головете секнаха и Пари Сен Жермен се провали срещу Монако

  29 ное 2025 | 20:16
Головете секнаха и Пари Сен Жермен се провали срещу Монако

Европейският шампион Пари Сен Жермен допусна втората си загуба от началото на сезона във Франция, след като отстъпи с 0:1 на Монако като гост в дербито от 14-тия кръг на Лига 1. Бившият футболист на Ливърпул Такуми Минамино реализира попадението в 69-ата минута. Така парижани дадоха възможност на Марсилия и Ланс да ги изместят от първата позиция.

Точно от ОМ е другото поражение на ПСЖ досега в първенството, като то също беше с 0:1. Това са и единствените два двубоя на отбора във всички турнири, в които той не реализира гол.

В Княжеството тимът на Луис Енрике имаше и предимството да играе с човек повече в последните близо 20 минути заедно с добавеното време, след като в 80-ата защитникът на Монако Тило Керер получи директен червен картон за нарушение срещу излизащия сам срещу вратаря Куентин Нджанту.

Като цяло обаче ПСЖ не впечатли почти с нищо и нямаше кой знае какви положения. Хвича Кварацхелия беше сред най-опасните, но пък беше заменен в 76-ата. Носителят на “Златната топка” Усман Дембеле се появи чак в 64-тата, а през първата част вратарят Люка Шевалие извади късмет, че не се оказа с тежка контузия след остро нарушение срещу него.

Няколко минути в края за домакините записа Пол Погба, който по този начин дебютира за тима си на “Луи II”.

