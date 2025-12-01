Популярни
  2. Футбол свят
  3. ФИФА ще разкрие актуализираната програма за Мондиал 2026 в пряко глобално излъчване

  • 1 дек 2025 | 20:18
Международната федерация по футбол (ФИФА) заяви, че ще разкрие актуализираната програма на мачовете от Световното първенство през 2026 година в пряко глобално излъчване от Вашингтон (САЩ) в събота, около 24 часа след жребия, който на 5 декември (петък) ще разпредели съставите в безпрецедентните 12 групи от по четири тима. Шоуто ще потвърди местата и началните часове на всички 104 двубоя от турнира, който ще включва 48 отбора и ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико през юни и юли догодина, се казва в изявление на футболната централа, цитирано от агенция Reuters.

Съперници на Португалия могат да съдят ФИФА заради лекото наказание на Кристиано Роналдо
Съперници на Португалия могат да съдят ФИФА заради лекото наказание на Кристиано Роналдо

Президентът на ФИФА Джани Инфантино ще води презентацията заедно с бивши футболисти, като се очаква представители на 42-та тима, които вече са се класирали – и тези, които все още се борят за място на Мондиал 2026 – да присъстват. От Иран обаче обявиха, че ще бойкотират жребия в петък.

Международната футболна централа информира още, че процесът на разпределение на мачовете след жребия ще има за цел да създаде оптимални условия за играчите и привържениците, а където е възможно, да позволи гледане на срещите в множество часови зони. Окончателната версия на програмата ще бъде потвърдена през март, след като останалите шест свободни места за шампионата бъдат запълнени чрез плейофите. Световното първенство през 2026-а ще се проведе в 16 града от три държави, като за турнира вече са продадени почти два милиона билета.

ФИФА потвърди програмата за междуконтиненталните плейофи
ФИФА потвърди програмата за междуконтиненталните плейофи
