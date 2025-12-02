Доналд Тръмп ще присъства на жребия за Световното първенство

Американският президент Доналд Тръмп е потвърдил, че ще присъства при тегленето на жребия за Световното първенство следващото лято, което ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада. Церемонията е предвидена за петък в "Кенеди Сентър" във Вашингтон от 19:00 часа българско време. Новината за присъствието на държавния глава потвърди говорителят на Белия дом Каролайн Левит.

Световното първенство се превърна в централно събитие във втория мандат на Тръмп, но той имаше и някои противоречиви изказвания, като предложи някои мачове по време на шампионата да бъдат преместени, защото според него не трябва да се играят в градове, които не предлагат пълна безопасност. Сред градовете домакини има и някои бастиони на Демократичната партия, сред които са Лос Анджелис, Сан Франциско и Сиатъл.

The White House has confirmed that US President Donald Trump will attend the draw for the FIFA World Cup finals at Washington’s Kennedy Center on Friday.



The United States will co-host the 2026 tournament alongside Canada and Mexico.#Trump #FIFA pic.twitter.com/QJPP50nqnQ — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 1, 2025

Делегацията от Иран обяви бойкот на церемонията по тегленето на жребия за Световното първенство, след като бяха отказани визи на част от предвидените участници. Това произтича от решение на САЩ от миналия юни да забрани влизането в страната на граждани от 19 държави, сред които са Иран и Хаити, които са участници на Мондиала.

Според регламента на жребия водачите в ранглистата на ФИФА - Испания, Аржентина, Франция и Англия, ще бъдат първи поставени в групите си, заедно със страните, които са домакини на турнира, и не могат да се срещнат помежду си преди полуфиналите, ако спечелят групите си.

