Куп легенди ще теглят жребия за Мондиала в петък

Спортни легенди извън футбола, включително бившата звезда на НФЛ Том Брейди, баскетболистът Шакил О'Нийл, хокеистът Уейн Грецки и настоящият участник в Мача на звездите в бейзбола Арън Джъдж, ще помогнат при тегленето на жребия за Световното първенство в петък във Вашингтон.

ФИФА обяви състава от настоящи и бивши спортни звезди, участващи в събитието в "Кенеди Център”, което е утре (петък) от 19:00 часа българско време. Шоуто ще определи мачовете от груповата фаза на първото по рода си Световно първенство с 48 отбора.

Мондиалът, разширен от 32 отбора, ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико от 11 юни до 19 юли 2026 година. Двубоите е ще се играят на 16 стадиона, включително три в Мексико и два в Канада, напомня Ройтерс, цитиран от БТА.

Жребият ще раздели съставите в 12 групи от по четири. Първите два от всяка група и осемте най-добри отбора, завършили на трето място, ще се класират за елиминационната фаза. 42 тима вече са се класирали, а 22 други ще играят плейофи за последните шест места през следващите месеци.

Членът на Залата на славата на Висшата лига на Англия Рио Фърдинанд, бивш капитан на Манчестър Юнайтед с 81 мача за националния отбор, ще води жребия. Съводещ е телевизионната коментаторка Саманта Джонсън. Четирите спортни легенди ще бъдат асистенти, като на всеки ще бъде определена една урна, и ще изберат имената на отборите, разпределени от група А до група L.

„Футболът има уникалната сила да обединява хора от цял свят и да създава положително въздействие и нямам търпение да видя това да се случва в Северна Америка следващата година и след това, когато сме домакини на най-голямото Световно първенство по футбол“, каза Грецки, четирикратен носител на Купа „Стенли“ и рекордьор по мачове в НХЛ.

Андреа Бочели, Никол Шерцингер и Роби Уилямс ще се включат с музикални изпълнения на жребия за Мондиал 2026

„Развълнуван съм да бъда част от жребия, който ще реши съдбата на участващите отбори и ще разпали емоции по целия свят. Това ще бъде незабравим момент за мен лично“, добави той.

Брейди, който спечели седем пъти Супербоул, преди да се оттегли от спорта, е съсобственик на английския клуб от Чемпиъншип Бирмингам Сити.

Тръмп създава нови главоболия на организаторите на Световното първенство

„Да бъда част от жребия за Световното първенство по футбол е невероятна чест. Това е видът глобална сцена, за която всеки спортист мечтае. Развълнуван съм да помогна да се проправи пътят за турнир, който обединява света както нищо друго“, заяви Брейди.

Бившият куотърбек Илай Манинг, двукратен шампион от Супербоул с Ню Йорк Джайънтс, е водещ на червения килим на събитието в петък.