Макаби нанесе невиждан от 20 години погром над Жалгирис

  • 4 дек 2025 | 22:24
Макаби Тел Авив записа най-убедителната си победа в Каунас от повече от две десетилетия, след като разби Жалгирис с 65:83 в „Жалгирис Арена“. Това беше най-неочакваният резултат от 14-тия кръг на Евролигата.

Гостите водеха с 12:20 към края на първата четвърт, преди Лони Уокър – в първия си мач в Литва след напускането на тима – да вкара всички точки в серия 0-10 през втората част, с която резултатът стана 24:39. На почивката Макаби водеше с 30:51 и въпреки че защитата на Жалгирис ограничи гостите само до 9 точки в третата четвърт, домакините така и не застрашиха изхода на срещата през второто полувреме.

Уокър завърши с 23 точки, Джейлън Хоард добави 16 точки и 9 борби, а Ифе Лундберг се отчете с 10 точки за победителите. За Жалгирис Силвен Франциско бе най-резултатен с 13 точки и 7 асистенции, но направи 0/7 от тройката, с което прекъсна серия от 35 поредни мача с вкаран триочков.

Жалгирис допусна едва втората си домакинска загуба за сезона и падна до баланс 8-6, докато Макаби записа втора победа като гост и се изкачи до 4-10.

