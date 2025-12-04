Монако разби Париж с рекорден резултат

Монако разби Париж със 125:104 в едно от дербитата в 14-тия кръг на Евролигата. Това беляза третата поредна седмица, в която отборът на Василис Спанулис записва историческо постижение.

След като подобри рекорда си за най-голяма разлика в победа в последните два кръга, Монако постави нов клубен рекорд с 125 отбелязани точки – третият най-висок точков актив в историята на Евролигата.

Още по-впечатляващо е, че това бе постигнато без да се стига до продължение. Монако подобри баланса си на 9-5 с трета поредна победа, докато Париж записа трета поредна загуба и падна до 5-9.

Тримата водещи гардове на Монако – Ели Окобо, Матю Стразел и Майк Джеймс – доминираха мача. Окобо завърши с 26 точки и 8 асистенции, Стразел добави 22 точки и 7 асистенции, а Джеймс се отчете с 16 точки и 7 асистенции. Никола Миротич добави още 14 точки, а Алфа Диало – 10 точки.

За Париж гардът Джъстин Робинсън бе най-резултатен с 24 точки, следван от Джаред Роудън с 22 и Надир Хифи със 17.

Снимки: Imago