Реал Мадрид пречупи Анадолу Ефес в последните минути

Реал Мадрид записа своята трета поредна победа в Евролигата, след като надделя над Анадолу Ефес с 81:75 като гост в 14-тия кръг. Двубоят се превърна в битка на физика и воля, която се реши в последните две минути в полза на “кралете”.

Реал подобри баланса си до 8-6, докато Ефес падна до 5-9. Турският тим водеше с 67:65 седем минути преди края, но Реал затегна защитата и направи серия 5-16, за да стигне до нов успех.

Марио Хезоня бе най-резултатен за победителите с 22 точки. Трей Лайлс добави 11, а Чума Океке реализира 10 – всичките в третата четвърт за Реал.

За Ефес Роландс Шмитс отбеляза 21 точки, изравнявайки личния си рекорд. Ерджан Османи добави 18 при впечатляваща серия 4 от 4 от тройката, Родриг Бобоа се завърна в Евролигата след осем пропуснати мача и записа 11 точки, а Исая Кордоние приключи с 10.

Уолтър Тавареш стана първият играч в историята на Евролигата, достигнал 500 чадъра, но в същото време остана без точка за първи път от 256 мача – нещо, което не му се беше случвало от 24 октомври 2019 г.

Снимки: Imago