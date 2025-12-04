Официално: Любо Руйков влиза в италианската Формула 4 с Трайдънт

Отборът на Трайдънт обяви официално привличането на младия български пилот Любо Руйков в своите редици за сезон 2026 в италианската Формула 4. За Руйков това ще бъде дебют в състезания в едноместни болиди.
Сезон 2026 в италианската Формула 4 ще включва общо седем състезателни уикенда с по три състезания във всеки един от тях. Шампионатът ще посети най-популярните трасета на Апенините, включително „Монца“ и „Имола“. Освен тях стартове ще има още на „Валелунга“, „Мизано“ и „Муджело“, като последните две трасета ще приемат по два състезателни уикенда в хода на сезона, който ще стартира на 9 и 10 май на „Мизано“.