Официално: Любо Руйков влиза в италианската Формула 4 с Трайдънт

Отборът на Трайдънт обяви официално привличането на младия български пилот Любо Руйков в своите редици за сезон 2026 в италианската Формула 4. За Руйков това ще бъде дебют в състезания в едноместни болиди.

🚨 DRIVER ANNOUNCEMENT 🚨

We're thrilled to introduce Luboslav Ruykov as part of our F4 Italian Championship lineup for 2026! 🔱

Welcome on board, Lubo. 💙#Trident #TridentTeam #TridentMotorsport #F4 pic.twitter.com/B5jJtYxJhC — Trident Team (@trident_team) December 4, 2025

Сезон 2026 в италианската Формула 4 ще включва общо седем състезателни уикенда с по три състезания във всеки един от тях. Шампионатът ще посети най-популярните трасета на Апенините, включително „Монца“ и „Имола“. Освен тях стартове ще има още на „Валелунга“, „Мизано“ и „Муджело“, като последните две трасета ще приемат по два състезателни уикенда в хода на сезона, който ще стартира на 9 и 10 май на „Мизано“.