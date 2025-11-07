Любо Руйков тества картинг на T4 Series България

Популярни
  • 7 ное 2025 | 13:43
Най-успешният български картинг пилот за миналата година Любослав Руйков участва в един от предсезонните тестове на новия шампионат T4 Series България през уикенда в Кюстендил. Тази година Любо редува участия в Европейския картинг шампионат за издръжливост с тестове за Формула 4, където се очаква да дебютира догодина.

“Много ми хареса поведението на карта и стоенето на пистата - обясни Руйков, който тества картинг от най-силния клас Senior. - Истински състезателен картинг, според мен, е много сполучлив и е отличен вариант за състезания, както за пилоти, които имат повече опит, така и за такива, които са влезли по-късно в спорта.

“С добри настройки този картинг позволява атака в завоите, тъй като седи добре, изисква прецизно пилотиране, но прощава и грешки, което в по-малките класове ще е добре за начинаещите.”

Специално за Sportal.bg Руйков потвърди тестовата си програма до края на този сезон, като навлиза във финалната част от подготовката му за 2026 година и Формула 4.

“Този месец ми предстоят тестове на “Имола”, “Мизано” и “Валелунга”, ще е интересно, тъй като става въпрос за бързи и технични писти, определено постигнах прогрес в последните изпитания, но имаме да изчистваме още неща в подготовката ми”, обясни Любо.

Снимка: T4 Series България

