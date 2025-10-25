Любо Руйков за пътя към Формула 4

Най-успешният български картинг пилот за 2024 година Любослав Руйков редува този сезон тестове за Формула 4 с участия в Европейския картинг шампионат за издръжливост. По думите му, победа в една от тези надпревари винаги е била негова цел и тази година той я изпълни, а също така Любо разказа за Sportal.bg как върви подготовката му за Формула 4.

Българският пилот вече има навършени години, за да кара във Формула 4 и от пролетта е част от академията за млади пилоти на Джанкарло Физикела, като бившият пилот от Формула 1 е уверен, че Любо има потенциал за бърз прогрес в автомобилния спорт.

Любо Руйков с още един успешен тест преди Формула 4

„Тази година тествам на различни писти и с различни отбори, искаме да натрупам колкото се може повече опит и тестови дни пред сезона догодина – обясни Руйков. – Средата е съвсем различна, картинг състезанията и картинг общността са страхотни, но автомобилният спорт е нещо съвсем различно.

„Като цяло, тестовете минават по сходна програма. Започваме с гледане на онборд кадри, за да добия представа за пистата, коментираме по-трудните и специфични места, траектории за завоите, къде спираме, къде подаваме газ. Понеже ми е интересно, редовно карам от отбора да ми пуснат онборд кадри от техни състезания на пистата. А най-напред е работата на симулатора, доста преди да стигна до пистата.

Любо Руйков: Радвам се, че най-после спечелихме състезание за издръжливост

„След това излизам на пистата със стари гуми, за да науча и проверя конфигурацията. Това, което сме говорили пред лаптопа, сега го проверяваме на практика.

„И когато приключим това се връщам в бокса за нови гуми и започва важната част. Основно работим по това да симулираме квалификационни обиколки, дълги серии обиколки с нови и вече използвани гуми, спирания в бокса също тренираме. В рамките на един ден симулираме цял състезателен уикенд.

„Интересно е, много е интересно и уморително. Но за мен всичко това е ново и попивам всяко късче информация. Предпочитам симулациите на квалификации, защото мога да атакувам навсякъде и скоростта и прецизността на карането ми са най-важни. При симулациите на състезателно темпо постигам сериозен прогрес по отношение пазенето на гумите – това е много важен елемент, но мисля, че се справям добре, защото обратната информация е, че това ми се отдава по естествен път.

Физикела: С нас Любо Руйков ще направи крачката към Формула 4

„Иначе започваме първата серия обиколки с базови настройки на колата, след това идват и промените по тях – как колата да стане по-бърза, мога ли да използвам тези настройки, кое ми е по-удобно при промяна в поведението на предницата, как да изчистваме презавиването и недозавиването, наистина е много интересно.

„Що се отнася до пистите, на които правим тестове, то любими са ми „Херес“ и тази в Портимао – много интересни конфигурации, в Португалия има и много спускания и изкачвания. Признавам, че очаквах повече от „Монца“ – по телевизията изглежда страхотно, но в действителност местата, където можеш да спечелиш време са много малко, но все пак е интересно, че можеш агресивно да използваш бордюрите. Сега продължаваме тестовете и нямам търпение за първия ми сезон във Формула 4, но още не е решено в кой шампионат ще се състезавам. Имаме още малко време, за да решим това.“

Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2