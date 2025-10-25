Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Любо Руйков за пътя към Формула 4

Любо Руйков за пътя към Формула 4

  • 25 окт 2025 | 15:47
  • 2163
  • 0
Любо Руйков за пътя към Формула 4

Най-успешният български картинг пилот за 2024 година Любослав Руйков редува този сезон тестове за Формула 4 с участия в Европейския картинг шампионат за издръжливост. По думите му, победа в една от тези надпревари винаги е била негова цел и тази година той я изпълни, а също така Любо разказа за Sportal.bg как върви подготовката му за Формула 4.

Българският пилот вече има навършени години, за да кара във Формула 4 и от пролетта е част от академията за млади пилоти на Джанкарло Физикела, като бившият пилот от Формула 1 е уверен, че Любо има потенциал за бърз прогрес в автомобилния спорт.

Любо Руйков с още един успешен тест преди Формула 4
Любо Руйков с още един успешен тест преди Формула 4

„Тази година тествам на различни писти и с различни отбори, искаме да натрупам колкото се може повече опит и тестови дни пред сезона догодина – обясни Руйков. – Средата е съвсем различна, картинг състезанията и картинг общността са страхотни, но автомобилният спорт е нещо съвсем различно.

„Като цяло, тестовете минават по сходна програма. Започваме с гледане на онборд кадри, за да добия представа за пистата, коментираме по-трудните и специфични места, траектории за завоите, къде спираме, къде подаваме газ. Понеже ми е интересно, редовно карам от отбора да ми пуснат онборд кадри от техни състезания на пистата. А най-напред е работата на симулатора, доста преди да стигна до пистата.

Любо Руйков: Радвам се, че най-после спечелихме състезание за издръжливост
Любо Руйков: Радвам се, че най-после спечелихме състезание за издръжливост

„След това излизам на пистата със стари гуми, за да науча и проверя конфигурацията. Това, което сме говорили пред лаптопа, сега го проверяваме на практика.

„И когато приключим това се връщам в бокса за нови гуми и започва важната част. Основно работим по това да симулираме квалификационни обиколки, дълги серии обиколки с нови и вече използвани гуми, спирания в бокса също тренираме. В рамките на един ден симулираме цял състезателен уикенд.

„Интересно е, много е интересно и уморително. Но за мен всичко това е ново и попивам всяко късче информация. Предпочитам симулациите на квалификации, защото мога да атакувам навсякъде и скоростта и прецизността на карането ми са най-важни. При симулациите на състезателно темпо постигам сериозен прогрес по отношение пазенето на гумите – това е много важен елемент, но мисля, че се справям добре, защото обратната информация е, че това ми се отдава по естествен път.

Физикела: С нас Любо Руйков ще направи крачката към Формула 4
Физикела: С нас Любо Руйков ще направи крачката към Формула 4

„Иначе започваме първата серия обиколки с базови настройки на колата, след това идват и промените по тях – как колата да стане по-бърза, мога ли да използвам тези настройки, кое ми е по-удобно при промяна в поведението на предницата, как да изчистваме презавиването и недозавиването, наистина е много интересно.

„Що се отнася до пистите, на които правим тестове, то любими са ми „Херес“ и тази в Портимао – много интересни конфигурации, в Португалия има и много спускания и изкачвания. Признавам, че очаквах повече от „Монца“ – по телевизията изглежда страхотно, но в действителност местата, където можеш да спечелиш време са много малко, но все пак е интересно, че можеш агресивно да използваш бордюрите. Сега продължаваме тестовете и нямам търпение за първия ми сезон във Формула 4, но още не е решено в кой шампионат ще се състезавам. Имаме още малко време, за да решим това.“

Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2
Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2
Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Преди 28 години Вилньов, Шумахер и Френцен бяха неразделими на "Херес"

Преди 28 години Вилньов, Шумахер и Френцен бяха неразделими на "Херес"

  • 25 окт 2025 | 15:52
  • 388
  • 0
Перес: Няма пилот, който да оцелее срещу Макс в Ред Бул

Перес: Няма пилот, който да оцелее срещу Макс в Ред Бул

  • 25 окт 2025 | 15:02
  • 978
  • 0
Защо пилотите на Макларън трябва да са все по-бързи в Мексико

Защо пилотите на Макларън трябва да са все по-бързи в Мексико

  • 25 окт 2025 | 14:30
  • 2955
  • 0
Кими Антонели: Най-добрият ми петък от много време насам

Кими Антонели: Най-добрият ми петък от много време насам

  • 25 окт 2025 | 14:29
  • 493
  • 0
Андреа Стела: Ред Бул може да имат проблеми през 2026

Андреа Стела: Ред Бул може да имат проблеми през 2026

  • 25 окт 2025 | 14:00
  • 929
  • 1
Фермин Алдегер загуби подиума си от спринта в Малайзия

Фермин Алдегер загуби подиума си от спринта в Малайзия

  • 25 окт 2025 | 12:39
  • 698
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски и Добруджа, доста промени в състава на "сините"

11-те на Левски и Добруджа, доста промени в състава на "сините"

  • 25 окт 2025 | 16:49
  • 797
  • 0
Славия 0:0 Черно море, греда и голям пропуск на варненци

Славия 0:0 Черно море, греда и голям пропуск на варненци

  • 25 окт 2025 | 16:53
  • 7489
  • 12
Ботев (Враца) показа непримирим дух за три точки срещу Септември

Ботев (Враца) показа непримирим дух за три точки срещу Септември

  • 25 окт 2025 | 14:56
  • 15178
  • 20
Съставите на Челси и Съндърланд

Съставите на Челси и Съндърланд

  • 25 окт 2025 | 16:23
  • 880
  • 0
Нови четири мача във Втора лига - Марек вкара в Петрич

Нови четири мача във Втора лига - Марек вкара в Петрич

  • 25 окт 2025 | 15:56
  • 32606
  • 9
Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Надявам се да взема наградата

Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Надявам се да взема наградата

  • 25 окт 2025 | 14:36
  • 4616
  • 1