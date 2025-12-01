Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Любо Руйков: Много искам Верстапен да вземе титлата

Любо Руйков: Много искам Верстапен да вземе титлата

  • 1 дек 2025 | 19:35
  • 539
  • 0
Любо Руйков: Много искам Верстапен да вземе титлата

Най-успешният български картинг пилот за миналата година Любослав Руйков заяви, че се надява Макс Верстапен да спечели световната титла във Формула 1 този сезон.

„Много искам Макс да стане световен шампион във Формула 1, аз много го харесвам – обясни Руйков, който тази година се готви за дебюта си във Формула 4 догодина. – Аз съм му почитател заради това, което прави на пистата.

„Макс е много агресивен, много бърз, много ми допада подходът му към състезанията. За мен той е най-добрият пилот в историята на Формула 1. Надявам се да вземе титлата.“

През 2025 година Руйков редува участия в картинг състезания за издръжливост с тестове за Формула 4, като подготвителната му програма приключва в началото на този месец.

