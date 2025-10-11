Любо Руйков с още един успешен тест преди Формула 4

Още един успешен тест с болид от Формула 4 завърши вчера най-успешният български картинг пилот за 2024 година Любослав Руйков. Изпитанията бяха на испанската писта „Херес“, а Руйков кара за MP Motorsport.

„Много съм доволен от теста, а „Херес“ е страхотна писта, вече ми е любима – обясни за Sportal.bg Руйков. – През цялото време бях много бърз, от самото начало се разбирам отлично с MP Motorsport, много ми допада екипът.

„На няколко пъти записах първи времена, получи се интересен тест. Беше много топло, над 30 градуса температура на въздуха, а за последната сесия се изсипа много силен дъжд, за да е още по-вълнуващо.“

През 2025 година Руйков редува участия в картинг състезания за издръжливост с тестове за Формула 4. От пролетта Любо е част от академията за млади пилоти на Джанкарло Физикела, като предстои да бъде потвърдено с кой отбор и в кой шампионат във Формула 4 ще стартира българинът.

