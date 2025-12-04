Популярни
Вени Антов и Влади Гърков с послание към звездите на бъдещето

  • 4 дек 2025 | 12:44
Вени Антов и Влади Гърков с послание към звездите на бъдещето

Правещите фурор във Франция Венислав Антов и Владимир Гърков изпратиха общо видеопослание към волейболните звезди на бъдещето, които се събират в София за петото издание на силния международен турнир, организиран от ВК Левски.

Застанали рамо до рамо в екипите на клубовете си Туркоа и Сен Назер, две от любимите момчета на българските фенове „предадоха нататък“ вдъхновението, което самите са получавали, докато вървяха по пътя напред и нагоре, развивайки се в школата на Левски.

Владимир Гърков с 23 точки, Сен Назер с четвърта победа във Франция
Владимир Гърков с 23 точки, Сен Назер с четвърта победа във Франция

„Здравейте на всички участници в турнира „А1 Звезди на бъдещето“. Желая успех на всички“, каза Вени Антов.

Супер Вени Антов с 27 точки, Туркоа излъга шампиона Тур след драма
Супер Вени Антов с 27 точки, Туркоа излъга шампиона Тур след драма

„Искам да ви пожелая да сте много здрави и да следвате мечтите си. А нека най-добрият да победи на турнира“, допълни Влади Гърков.

Антов и Гърков са сред отличните примери за реализация на млади спортисти, осъзнали, че усилената работа и дисциплината водят към сбъдването на мечтата. 21-годишният Антов и 22-годишният Гърков станаха двукратни шампиони на България, спечелиха също Купата и Суперкупата на България с Левски, преди през тази година да преминат във френското първенство.

45-те точки на Венислав Антов са рекордни за шампионата на Франция
45-те точки на Венислав Антов са рекордни за шампионата на Франция

В последните дни двамата са във вихъра. Първо Венислав Антов избухна с космическите 45 точки за победата на Туркоа с 3:2 над Шомон и записа името си в историята на шампионата на Франция като играчът с най-много точки в един мач.

Невероятен Венислав Антов с фантастични 45 точки, Туркоа измъкна драматична победа във Франция
Невероятен Венислав Антов с фантастични 45 точки, Туркоа измъкна драматична победа във Франция

В следващия кръг последва двойна българска „експлозия“ - Антов и Гърков отбелязаха общо 50 точки за победи на отборите си. Туркоа завоюва успех с 3:2 над шампиона Тур, а Антов, когото съотборниците вече наричат „45“ заради рекорда му, пак стана най-резултатен – този път диагоналът се отчете със „скромните“ 27 точки.

Венислав Антов с нов прякор след рекордните 45 точки
Венислав Антов с нов прякор след рекордните 45 точки

Гърков пък реализира 23 точки – българският посрещач се развихри за успеха на Сен Назер над „Ница“ след обрат от 0:2 до 3:2 гейма.

Антов вече е и световен вицешампион за мъже с националния отбор, а заедно с Гърков са част от вярата в златното бъдеще на българския волейбол. Сега двамата се включиха в мисията да вдъхновяват поколенията след тях, които си дават среща на международния турнир, организиран от клуба, в чиято школа пораснаха - Левски.

Преди Венислав Антов и Владимир Гърков специално послание към участниците в „А1 Звезди на бъдещето“ отправи и японската суперзвезда Ран Такахаши.

Японската суперзвезда Ран Такахаши вдъхновява звездите на бъдещето от турнира на Левски в София
Японската суперзвезда Ран Такахаши вдъхновява звездите на бъдещето от турнира на Левски в София

Петото издание на турнира е от 19 до 21 декември в спортна зала "Левски София". Входът е свободен.

Ще участват 12 отбора (7 чуждестранни и 5 български) - момчета и момичета до 16 години.

В надпреварата при момчетата се включват Дяволи Роза (Италия), Ястрежебски Венгел (Полша), Вулканещи (Молдова) и българските Берое, ЦСКА и Левски.

В турнира при момичетата ще играят Бусто Арсицио (Италия), Берлин (Германия), Ясиеняк, Гданск (Полша), Стежица Виежице (Полша) и българските Марица и Левски.

