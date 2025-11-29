Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Невероятен Венислав Антов с фантастични 45 точки, Туркоа измъкна драматична победа във Франция

Невероятен Венислав Антов с фантастични 45 точки, Туркоа измъкна драматична победа във Франция

  • 29 ное 2025 | 22:55
  • 2480
  • 2

Националът Венислав Антов и неговият Туркоа постигаха 4-а поредна и общо 7-а победа от началото на сезона във Франция. Антов и съотборниците му надделяха изключително драматично като гост на Шомон, воден от бившият селекционер на България Силвано Пранди, с 3:2 (24:26, 27:25, 28:26, 22:25, 15:9) в мач от 8-ия кръг в местната Marmara Spike Ligue, игран тази вечер пред около 1000 зрители.

Супер Венислав Антов с 18 точки и MVP, Туркоа начело във Франция
Супер Венислав Антов с 18 точки и MVP, Туркоа начело във Франция

По този начин Туркоа е на второ място във временното класиране със 7 победи, 1 загуба и 19 точки. В следващия, междинен, 9-и кръг тимът на Венислав Антов е домакин на шампиона и лидер в подреждането Тур. Дербито на кръга е във вторник (2 декември) от 21,00 часа българско време.

Венислав Антов и Туркоа аут от Купата на Франция
Венислав Антов и Туркоа аут от Купата на Франция

Вени Антов изигра невероятен мач за Туркоа и стана най-полезен с фантастичните 45 точки! (1 блок и 67% ефективност в атака - +32) за победата.

Мичъл Стаал и Игнасио Луенгас добавиха още 12 и 11 точки за успеха.

За домакините от Шомон Джейкъб Пастюр (1 блок, 52% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +11) и Александрос Раптис (1 блок, 52% ефективност в атака и 39% позитивно посрещане - +7) реализираха 17 и 16 точки.

