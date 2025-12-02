Супер Вени Антов 27 точки, Туркоа излъга шампиона Тур след драма

Националът Венислав Антов и неговият Туркоа записаха 5-а поредна и общо 8-а победа от началото на сезона във Франция. Антов и съотборниците му надделяха изключително драматично и буквално излъгаха като домакин шампиона Тур с 3:2 (16:25, 25:21, 25:17, 23:25, 15:13) в дербито на междинния 9-и кръг на местната Marmara Spike Ligue, играно тази вечер пред около 1150 зрители в зала "Пиер Дюмортие".

Така Туркоа остава на второ място във временното класиране с 21 точки след 8 победи и 1 загуба, с колкото е и новият лидер Монпелие, но с 22 точки. Тур пък се смъкна на 3-а позиция със 7 победи, 2 загуби и 21 точки В редовния 10-и кръг тимът на Венислав Антов е отново домакин, но на Нарбон. Срещата е в събота (6 декември) от 21,00 часа българско време.

Вени Антов изигра нов страхотен мач за Туркоа и за пореден път стана най-полезен с 27 точки (1 блок, 1 ас и 48% ефективност в атака - +15) за победата.

Игнасио Луенгас добави още 13 точки (48% ефективност в атака и 52% позитивно посрещане - +4) за успеха.

За Тур Ник Муянович заби 28 точки (2 блока, 1 ас и 56% ефективност в атака - +19), а Ландри Кавого Яуся реализира 20 точки (2 блока, 1 ас, 50% ефективност в атака и 36% позитивно посрещане - +11), но и това не беше достатъчно за победа.