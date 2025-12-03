Владимир Гърков с 23 точки, Сен Назер с четвърта победа във Франция

Националът Владимир Гърков и неговият Сен Назер отбелязаха четвърта победа във френската Marmara Spike Ligue. Воденият от Педро Уехара тим надделя над Ница с 3:2 (19:25, 20:25, 25:20, 25:16, 15:13) в двубой от девети кръг, изигран в зала "Кубертен".

Сен Назер е 11-и в таблицата с 9 точки (4 победи, 5 загуби). Ница е 13-и с 9 точки (2 победи, 7 загуби).

Гърков изигра нов страхотен мач, като реализира 23 точки (1 ас) и бе втори по резултатност. Филип Йон добави 29 точки (1 ас). За съперника Давид Дулски завърши с 25 точки (3 блокади).

В следващия кръг Сен Назер среща Монпелие, на 6 декември (събота). Ница излиза срещу Аячо.