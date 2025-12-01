45-те точки на Венислав Антов са рекордни за шампионата на Франция

Националът Венислав Антов и неговият Туркоа постигаха 4-а поредна и общо 7-а победа от началото на сезона във Франция.

Антов и съотборниците му надделяха изключително драматично като гост на Шомон, воден от бившият селекционер на България Силвано Пранди, с 3:2 (24:26, 27:25, 28:26, 22:25, 15:9) в мач от 8-ия кръг в местната Marmara Spike Ligue, игран пред около 1000 зрители.

Така Венислав Антов влезе в историята на шампионата на Франция, като волейболистът реализирал най-много точки в един мач!