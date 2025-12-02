Венислав Антов с нов прякор след рекордните 45 точки

Националът и юноша на Левски София Венислав Антов попадна в светлината на прожекторите във Франция, като подобри рекорда в местното първенство, отбелязвайки 45 точки в мача срещу Шомон, спечелен с 3:2 с решаващия принос на българина. Това идва в точния момент, за да вдигне още самочувствието на играча на Туркоан, който тази вечер ще се изправи в мач срещу шампиона Тур.

Невероятен Венислав Антов с фантастични 45 точки, Туркоа измъкна драматична победа във Франция

"Момчетата бяха изненади, когато им показахме статистиката", обясни пред вестник L'Équipe треньорът на Туркоан Дориан Ружейрон. 21-годишният Антов, който е дебютант в местната Marmara Spike Ligue вече има прякор, като съотборниците му го наричат "45".

Досегашният рекорд във Франция се държеше от нидерландския нападател Нимир Абдел-Азис, който отбеляза 42 точки за Поатие през 2017. При успеха над Шомон Антов атакува 66 топки, като завърши с изключителните 67% успеваемост.

45-те точки на Венислав Антов са рекордни за шампионата на Франция

"Още от началото на мача се чувствах добре. След всяка точка усещах, че това може да бъде моята вечер. Това и стана от втория гейм нататък. Това е невероятно усещане. Имаш толкова голямо доверие в уменията си. Можеш да атакуваш, която и да е топка, чувстваш се изключително мощен. Но не очаквах да реализирам толкова. Да направя голяма вечер, да, но не и 45 точки", разказа нападателят пред медията.

"Това ми е и личен рекорд. През миналия сезон съм отбелязвал 37 точки с Левски. Мисля, че една част от рекорда е благодарение на Бруно (б. а. - разпределителя Диас).

"Този прякор 45 е готин, но предпочитам Вени", казва българинът, който пристигна във Франция с приятелката си Магдалена. "Сега имаме голям мач с Тур. Два пъти играхме с тях и два пъти загубихме (б. а. - за Купата на Франция и за Суперкупата). Трябва да оставя това представяне срещу Шомон зад себе си. Разбира се, това ми дава увереност. Но най-добре е да остана скромен, да не се взимам за някакъв невероятен играч", откровен е Антов.

"Това, което постигна, е изключително. Той беше върху облак онази вечер. Но той е здравомислещ, смирен, работлив, амбициозен, в добро настроение е през цялото време. Не се притеснявам, че това му се случи точно на него. Ако се беше случило на някой, който е по-голям егоист, щяхме да мислим как да действаме с него", призна и треньорът Ружейрон.