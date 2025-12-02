Японската суперзвезда Ран Такахаши вдъхновява звездите на бъдещето от турнира на Левски в София

Един от най-популярните и впечатляващи настоящи волейболисти по света – японската суперзвезда Ран Такахаши, изпрати специално видеопослание за към звездите на бъдещето, които се събират в София за петото издание на силния международен турнир, организиран от Левски София.

За пети път! Звезди на бъдещето от водещи школи в Европа идват в София!

"Здравейте, аз съм Ран Такахаши. Играя в националния отбор на Япония. Участници в "А1 Звезди на бъдещето", желая ви всичко най-добро, наслаждавайте се на волейбола", обърна се 24-годишният посрещач към талантите, които ще играят на българска земя. И им пожела да се срещат по залите.

Ран Такахаши е феномен сред по-младата публика - с енергия, харизма и позитивно излъчване се превръща в любимец на феновете по света. Един от най-младите играчи, превърнали се в световни звезди. Следван от милиони в социалните мрежи.

Такахаши не просто се е изявявал и срещу националния отбор на България. Той е идвал в България, при това е бил и в залата, в която се провежда турнирът за звезди на бъдещето – спортна зала "Левски София". В началото на 2024 година Ран гостува в българската столица с италианския Монца за 1/4-финал от "Чалъндж къп", а впоследствие е и финалист в турнира. Ран Такахаши е сребърен медалист с Япония във Волейболната лига на нациите през 2024 година и бронзов през 2023-а, когато става и шампион на Азия.

Сега Ран Такахаши влиза в ролята и на вдъхновител за бъдещите звездни поколения, които си дават среща в София преди Коледа.

Петото издание на "А1 Звезди на бъдещето" е от 19 до 21 декември в спортна зала "Левски София". Входът е свободен. Ще участват 12 отбора (7 чуждестранни и 5 български) - момчета и момичета до 16 години. В надпреварата при момчетата се включват Дяволи Роза (Италия), Ястржембски (Полша), Вулканещи (Молдова) и българските Берое, ЦСКА и Левски. В турнира при момичетата ще играят Бусто Арсицио (Италия), Берлин (Германия), Ясиеняк Гданск (Полша), Стежица Виежице (Полша) и българските Марица и Левски.