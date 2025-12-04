ЦСКА гони рекорд от 2017 година

Осмата поредна победа на ЦСКА във всички турнири снощи над Локомотив (Пловдив) поставя тима само на един спечелен мач от изравняването на рекорда за най-дълга успешна серия след сезона във В група. За момента това е двумесечният рейд от есента на 2017 г. под ръководството на Стамен Белчев, когато "армейците" ликуваха в цели 9 поредни двубоя във всички надпревари – 8 за първенство и 1 за Купата на България срещу Несебър. Те бяха спрени от Етър при драматично равенство 2:2 във Велико Търново след автогол в 85-ата минута на Рубен Пинто, припомня "Тема Спорт".

При победа в гостуването на Черно море в събота от 17:30 часа "червените" ще изравнят постижението от 2017-а, а ако триумфират и над Локомотив (София) за Купата на България идната събота, ще постигнат 10 поредни победи във всички турнири за първи път от сезон 2015/16, когато отново бяха водени от Христо Янев, но във В група.

Цел 9 последователни успеха в efbet Лига пък би могла да се преследва едва догодина с домакинството на Арда при подновяването на шампионата.