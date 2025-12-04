Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА гони рекорд от 2017 година

ЦСКА гони рекорд от 2017 година

  • 4 дек 2025 | 09:20
  • 1758
  • 1
Слушай на живо
Слушай на живо: Черно море - ЦСКА

Осмата поредна победа на ЦСКА във всички турнири снощи над Локомотив (Пловдив) поставя тима само на един спечелен мач от изравняването на рекорда за най-дълга успешна серия след сезона във В група. За момента това е двумесечният рейд от есента на 2017 г. под ръководството на Стамен Белчев, когато "армейците" ликуваха в цели 9 поредни двубоя във всички надпревари – 8 за първенство и 1 за Купата на България срещу Несебър. Те бяха спрени от Етър при драматично равенство 2:2 във Велико Търново след автогол в 85-ата минута на Рубен Пинто, припомня "Тема Спорт".

8 от 8! ЦСКА бие с дузпа в 95-ата минута, Кошмара отново герой
8 от 8! ЦСКА бие с дузпа в 95-ата минута, Кошмара отново герой

При победа в гостуването на Черно море в събота от 17:30 часа "червените" ще изравнят постижението от 2017-а, а ако триумфират и над Локомотив (София) за Купата на България идната събота, ще постигнат 10 поредни победи във всички турнири за първи път от сезон 2015/16, когато отново бяха водени от Христо Янев, но във В група.

Янев: Гледаме само Годой, а не останалите 10 човека, които си скъсаха г**а от тичане
Янев: Гледаме само Годой, а не останалите 10 човека, които си скъсаха г**а от тичане

Цел 9 последователни успеха в efbet Лига пък би могла да се преследва едва догодина с домакинството на Арда при подновяването на шампионата.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ботев (Враца) и Спартак (Варна) ще искат да прекъснат негативните си серии с успех днес

Ботев (Враца) и Спартак (Варна) ще искат да прекъснат негативните си серии с успех днес

  • 4 дек 2025 | 06:30
  • 3833
  • 1
Лудогорец търси четвърта поредна победа при новия треньор

Лудогорец търси четвърта поредна победа при новия треньор

  • 4 дек 2025 | 06:00
  • 3662
  • 2
Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?

Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?

  • 4 дек 2025 | 05:35
  • 6320
  • 43
Сектор "Г": Днес победата беше за Любо Пенев!

Сектор "Г": Днес победата беше за Любо Пенев!

  • 3 дек 2025 | 21:06
  • 884
  • 1
Треньор от Германия поема Септември (Симитли)

Треньор от Германия поема Септември (Симитли)

  • 3 дек 2025 | 21:00
  • 1681
  • 2
Душан Косич: Тази загуба е трудна за преглъщане

Душан Косич: Тази загуба е трудна за преглъщане

  • 3 дек 2025 | 20:28
  • 2874
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?

Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?

  • 4 дек 2025 | 05:35
  • 6320
  • 43
Лудогорец търси четвърта поредна победа при новия треньор

Лудогорец търси четвърта поредна победа при новия треньор

  • 4 дек 2025 | 06:00
  • 3662
  • 2
Ботев (Враца) и Спартак (Варна) ще искат да прекъснат негативните си серии с успех днес

Ботев (Враца) и Спартак (Варна) ще искат да прекъснат негативните си серии с успех днес

  • 4 дек 2025 | 06:30
  • 3833
  • 1
Отново е време за шоу от Евролигата в "Арена Ботевград"

Отново е време за шоу от Евролигата в "Арена Ботевград"

  • 4 дек 2025 | 07:00
  • 1173
  • 0
Нов сериозен балкански тест за Везенков и Олимпиакос

Нов сериозен балкански тест за Везенков и Олимпиакос

  • 4 дек 2025 | 07:15
  • 2029
  • 0
Извънземен Мбапе смълча “Катедралата“ и върна Реал Мадрид към победите

Извънземен Мбапе смълча “Катедралата“ и върна Реал Мадрид към победите

  • 3 дек 2025 | 21:53
  • 44997
  • 541