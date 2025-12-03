Крило на ЦСКА стана баща

Крилото на ЦСКА Мохамед Брахими е станал баща на момиченце, информираха от клуба. Това е и причината французинът да не попадне в групата на "армейците" за днешното домакинство срещу Локомотив (Пловдив).

ЦСКА 1:1 Локо (Пд), греда за "червените"

Ето какво написаха "червените":

"Малко преди началото на мача семейството на ЦСКА се увеличи! Имаме прекрасно ново попълнение в семейството на Мохамед Брахими!

Пожелаваме на него, на мама и на малката Иная много здраве, щастие и безброй усмивки! Добре дошла в червеното семейство, Иная!".