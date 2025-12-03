Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Крило на ЦСКА стана баща

Крило на ЦСКА стана баща

  • 3 дек 2025 | 19:31
  • 179
  • 0

Крилото на ЦСКА Мохамед Брахими е станал баща на момиченце, информираха от клуба. Това е и причината французинът да не попадне в групата на "армейците" за днешното домакинство срещу Локомотив (Пловдив).

ЦСКА 1:1 Локо (Пд), греда за "червените"
ЦСКА 1:1 Локо (Пд), греда за "червените"

Ето какво написаха "червените":

"Малко преди началото на мача семейството на ЦСКА се увеличи! Имаме прекрасно ново попълнение в семейството на Мохамед Брахими!

Пожелаваме на него, на мама и на малката Иная много здраве, щастие и безброй усмивки! Добре дошла в червеното семейство, Иная!".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА 1:1 Локо (Пд), греда за "червените"

ЦСКА 1:1 Локо (Пд), греда за "червените"

  • 3 дек 2025 | 19:19
  • 48243
  • 178
Добри новини за Янтра (Габрово)

Добри новини за Янтра (Габрово)

  • 3 дек 2025 | 19:11
  • 306
  • 0
Трима се завръщат за Славия срещу Левски, национал и крило пропускат най-старото столично дерби

Трима се завръщат за Славия срещу Левски, национал и крило пропускат най-старото столично дерби

  • 3 дек 2025 | 18:58
  • 1039
  • 0
България ще е домакин на Европейското първенство за юноши до 19 години през 2028 г.

България ще е домакин на Европейското първенство за юноши до 19 години през 2028 г.

  • 3 дек 2025 | 18:33
  • 4903
  • 6
Феновете на ЦСКА и Локо (Пловдив) с мощни скандирания за Любослав Пенев

Феновете на ЦСКА и Локо (Пловдив) с мощни скандирания за Любослав Пенев

  • 3 дек 2025 | 18:24
  • 671
  • 1
ЦСКА и Локомотив (Пловдив) излязоха с фланелки в подкрепа на Любо Пенев

ЦСКА и Локомотив (Пловдив) излязоха с фланелки в подкрепа на Любо Пенев

  • 3 дек 2025 | 18:07
  • 2908
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1:1 Локо (Пд), греда за "червените"

ЦСКА 1:1 Локо (Пд), греда за "червените"

  • 3 дек 2025 | 19:19
  • 48243
  • 178
Късна драма под Аязмото! Черно море се завърна към победите след обрат срещу Берое

Късна драма под Аязмото! Черно море се завърна към победите след обрат срещу Берое

  • 3 дек 2025 | 17:28
  • 27160
  • 30
България ще е домакин на Европейското първенство за юноши до 19 години през 2028 г.

България ще е домакин на Европейското първенство за юноши до 19 години през 2028 г.

  • 3 дек 2025 | 18:33
  • 4903
  • 6
Веласкес: Искам да бъда уважителен към треньорите, които напускат, защото се случва на всички нас

Веласкес: Искам да бъда уважителен към треньорите, които напускат, защото се случва на всички нас

  • 3 дек 2025 | 16:15
  • 18408
  • 13
Съставите на Атлетик Билбао и Реал Мадрид, Чаби Алонсо прави две промени

Съставите на Атлетик Билбао и Реал Мадрид, Чаби Алонсо прави две промени

  • 3 дек 2025 | 19:12
  • 1697
  • 5
ЦСКА 1948 ще зимува на подиума след успех над Септември

ЦСКА 1948 ще зимува на подиума след успех над Септември

  • 3 дек 2025 | 14:22
  • 24875
  • 25