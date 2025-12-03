Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Янев: Гледаме само Годой, а не останалите 10 човека, които си скъсаха г**а от тичане

Янев: Гледаме само Годой, а не останалите 10 човека, които си скъсаха г**а от тичане

  • 3 дек 2025 | 20:26
  • 6311
  • 18

Наставникът на ЦСКА Христо Янев призова обществото да се обедини и да направи нещо в полза на Любо Пенев, Боби Михайлов и Петър Хубчев, които имат сериозни здравословни проблеми.

"Така трябва да бъдем всички. Да сме смирени като хора. Мога да кажа за бате Любо само хубави неща. Бил ми е президент, треньор. Характерът, който ни е предал на нас, да го използва и да се бори. Михайлов и Хубчев са ни давали надежда като по-младо поколение. Сега трябва да направим нещо в тяхна полза, да се обединим и да го направим", каза Янев след трудния домакински успех с 2:1 над Локомотив (Пловдив).

След това треньорът на "червените" продължи с коментар за мача. "Спечелихме единствено и само с характер. Не се предадохме до края. Дори когато не играем добре, както през второто полувреме, искаме да печелим мачове като този. Най-важно е мотивацията, желанието и характера, който носиш в себе си. Поздравявам Локо! Затвори някои пространства, които имахме, и ни затрудни последните 15 минути.

Обичаме във всеки мач да подхождаме според противника. Влизаме в три мача за 7 дни и трябва да ротираме момчетата. Това, което днес спечелихме, е много по-важно. Спечели духа, сплотеността, характера.

Питас игра днес много добре. Създаде ситуацията за първия гол и дузпата, участва в защита. Гледаме човекът, който вкара двата гола. За да се случи това, трябва да му се създадат положения. Но не гледаме останалите 10 човека, които си скъсъха г**а от тичане", каза доволният Христо Янев.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев

Още от БГ Футбол

Крило на ЦСКА стана баща

Крило на ЦСКА стана баща

  • 3 дек 2025 | 19:31
  • 1168
  • 1
8 от 8! ЦСКА бие с дузпа в 95-ата минута, Кошмара отново герой

8 от 8! ЦСКА бие с дузпа в 95-ата минута, Кошмара отново герой

  • 3 дек 2025 | 19:57
  • 87954
  • 514
Добри новини за Янтра (Габрово)

Добри новини за Янтра (Габрово)

  • 3 дек 2025 | 19:11
  • 1261
  • 1
Трима се завръщат за Славия срещу Левски, национал и крило пропускат най-старото столично дерби

Трима се завръщат за Славия срещу Левски, национал и крило пропускат най-старото столично дерби

  • 3 дек 2025 | 18:58
  • 4313
  • 1
Официално: България ще е домакин на Европейското първенство за юноши до 19 години през 2028 г.

Официално: България ще е домакин на Европейското първенство за юноши до 19 години през 2028 г.

  • 3 дек 2025 | 18:33
  • 8351
  • 14
Феновете на ЦСКА и Локо (Пловдив) с мощни скандирания за Любослав Пенев

Феновете на ЦСКА и Локо (Пловдив) с мощни скандирания за Любослав Пенев

  • 3 дек 2025 | 18:24
  • 1070
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

8 от 8! ЦСКА бие с дузпа в 95-ата минута, Кошмара отново герой

8 от 8! ЦСКА бие с дузпа в 95-ата минута, Кошмара отново герой

  • 3 дек 2025 | 19:57
  • 87954
  • 514
Атлетик Билбао 0:3 Реал Мадрид, втори страхотен гол на Мбапе

Атлетик Билбао 0:3 Реал Мадрид, втори страхотен гол на Мбапе

  • 3 дек 2025 | 20:49
  • 12022
  • 185
Съставите на Арсенал и Брентфорд, Сака и Езе са на пейката

Съставите на Арсенал и Брентфорд, Сака и Езе са на пейката

  • 3 дек 2025 | 20:39
  • 1502
  • 0
Късна драма под Аязмото! Черно море се завърна към победите след обрат срещу Берое

Късна драма под Аязмото! Черно море се завърна към победите след обрат срещу Берое

  • 3 дек 2025 | 17:28
  • 32952
  • 34
Официално: България ще е домакин на Европейското първенство за юноши до 19 години през 2028 г.

Официално: България ще е домакин на Европейското първенство за юноши до 19 години през 2028 г.

  • 3 дек 2025 | 18:33
  • 8351
  • 14