Янев: Гледаме само Годой, а не останалите 10 човека, които си скъсаха г**а от тичане

Наставникът на ЦСКА Христо Янев призова обществото да се обедини и да направи нещо в полза на Любо Пенев, Боби Михайлов и Петър Хубчев, които имат сериозни здравословни проблеми.

"Така трябва да бъдем всички. Да сме смирени като хора. Мога да кажа за бате Любо само хубави неща. Бил ми е президент, треньор. Характерът, който ни е предал на нас, да го използва и да се бори. Михайлов и Хубчев са ни давали надежда като по-младо поколение. Сега трябва да направим нещо в тяхна полза, да се обединим и да го направим", каза Янев след трудния домакински успех с 2:1 над Локомотив (Пловдив).

След това треньорът на "червените" продължи с коментар за мача. "Спечелихме единствено и само с характер. Не се предадохме до края. Дори когато не играем добре, както през второто полувреме, искаме да печелим мачове като този. Най-важно е мотивацията, желанието и характера, който носиш в себе си. Поздравявам Локо! Затвори някои пространства, които имахме, и ни затрудни последните 15 минути.

Обичаме във всеки мач да подхождаме според противника. Влизаме в три мача за 7 дни и трябва да ротираме момчетата. Това, което днес спечелихме, е много по-важно. Спечели духа, сплотеността, характера.

Питас игра днес много добре. Създаде ситуацията за първия гол и дузпата, участва в защита. Гледаме човекът, който вкара двата гола. За да се случи това, трябва да му се създадат положения. Но не гледаме останалите 10 човека, които си скъсъха г**а от тичане", каза доволният Христо Янев.

Снимки: Борислав Трошев