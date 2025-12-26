Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Фратрия
  3. Фратрия се раздели с важен кадър

Фратрия се раздели с важен кадър

  • 26 дек 2025 | 15:31
  • 1156
  • 1
Фратрия се раздели с важен кадър

Футболният специалист Васил Петров се раздели с Фратрия. Новината беше съобщена от "братлетата" на страницата на клуба във "Фейсбук", като разлъката между двете страни е обявена по взаимно съгласие. Отборът посреща 2026 г. на второ място във Втора лига, на шест точки и с мач повече зад лидера Дунав (Русе).

"По взаимно съгласие на страните взехме решение да прекратим сътрудничеството си с Васил Петров. В продължение на повече от година и половина Васил беше важна част от клуба - като спортен директор, старши треньори треньор в детско-юношеската школа. Благодарим за огромния принос в развитието на клуба, за отдадеността и свършената работа. Вратите на клуба винаги остават отворени за теб. Пожелаваме ти успехи, развитие и много нови победи. Благодарим ти за всичко!", написаха от Фратрия.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Млад защитник на Лудогорец няма да започне пълноценна подготовка след Нова година

Млад защитник на Лудогорец няма да започне пълноценна подготовка след Нова година

  • 26 дек 2025 | 12:50
  • 1327
  • 1
Аймен Суда напуска Ботев (Враца)

Аймен Суда напуска Ботев (Враца)

  • 26 дек 2025 | 10:47
  • 2018
  • 0
Анализът на Нико Петров на полусезона: Левски между Европа и efbet Лига и как Веласкес налага европейския модел на българската сцена

Анализът на Нико Петров на полусезона: Левски между Европа и efbet Лига и как Веласкес налага европейския модел на българската сцена

  • 26 дек 2025 | 10:12
  • 6476
  • 5
Христо Иванов вече не е част от Железничар

Христо Иванов вече не е част от Железничар

  • 26 дек 2025 | 09:53
  • 1484
  • 0
Футболистите на Левски със забавен поздрав за Коледа

Футболистите на Левски със забавен поздрав за Коледа

  • 26 дек 2025 | 09:43
  • 1774
  • 3
Ники Митов разкри някои от новите попълнения на Хебър

Ники Митов разкри някои от новите попълнения на Хебър

  • 25 дек 2025 | 16:14
  • 5837
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Генчев: Локомотив ще е по-силен през пролетта! За шампионската титла топката е у Левски

Генчев: Локомотив ще е по-силен през пролетта! За шампионската титла топката е у Левски

  • 26 дек 2025 | 14:50
  • 5782
  • 9
Симеон Николов е №6 в света за 2025 година

Симеон Николов е №6 в света за 2025 година

  • 26 дек 2025 | 14:28
  • 8690
  • 6
Йорданка Христова: Феновете на ЦСКА са номер 1! Догодина на новия стадион; Васко Кръпката: Титла и рокендрол на "Герена"!

Йорданка Христова: Феновете на ЦСКА са номер 1! Догодина на новия стадион; Васко Кръпката: Титла и рокендрол на "Герена"!

  • 26 дек 2025 | 13:51
  • 6410
  • 0
Нанков: ЦСКА ще се върне на върха! Всичко се прави по европейски модел

Нанков: ЦСКА ще се върне на върха! Всичко се прави по европейски модел

  • 26 дек 2025 | 14:28
  • 3999
  • 26
Анализът на Нико Петров на полусезона: Левски между Европа и efbet Лига и как Веласкес налага европейския модел на българската сцена

Анализът на Нико Петров на полусезона: Левски между Европа и efbet Лига и как Веласкес налага европейския модел на българската сцена

  • 26 дек 2025 | 10:12
  • 6476
  • 5
Какво е "Боксинг дей" и как стана най-силния символ на Премиър лийг по Коледа

Какво е "Боксинг дей" и как стана най-силния символ на Премиър лийг по Коледа

  • 26 дек 2025 | 09:00
  • 15425
  • 8