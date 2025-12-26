Фратрия се раздели с важен кадър

Футболният специалист Васил Петров се раздели с Фратрия. Новината беше съобщена от "братлетата" на страницата на клуба във "Фейсбук", като разлъката между двете страни е обявена по взаимно съгласие. Отборът посреща 2026 г. на второ място във Втора лига, на шест точки и с мач повече зад лидера Дунав (Русе).

"По взаимно съгласие на страните взехме решение да прекратим сътрудничеството си с Васил Петров. В продължение на повече от година и половина Васил беше важна част от клуба - като спортен директор, старши треньори треньор в детско-юношеската школа. Благодарим за огромния принос в развитието на клуба, за отдадеността и свършената работа. Вратите на клуба винаги остават отворени за теб. Пожелаваме ти успехи, развитие и много нови победи. Благодарим ти за всичко!", написаха от Фратрия.