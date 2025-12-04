Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Враца)
  3. Ботев (Враца) и Спартак (Варна) ще искат да прекъснат негативните си серии с успех днес

Ботев (Враца) и Спартак (Варна) ще искат да прекъснат негативните си серии с успех днес

  • 4 дек 2025 | 06:30
  • 505
  • 0

Ботев (Враца) и Спартак (Варна) се изправят един срещу друг в двубой от 18-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион “Христо Ботев” стартира в 15:30 часа, а главен съдия ще бъде Мартин Марков.

Двата тима се намират един до друг в класирането. Врачани са 11-ти с 21 пункта, а “соколите” са една позиция по-надолу със 17 точки. Ботев записа добри резултати, след като Тодор Симов пое отбора, но в последните два кръга забуксува. Миналата седмица “зелените” отстъпиха на Лудогорец с 0:2, а преди това паднаха и от Славия (0:1). Трябва да се отбележи, че Ботев заедно с Добруджа е най-слабо резултатният тим в efbet Лига. Врачани са реализирали едва 13 гола от старта на сезона, но положителното е, че и не допускат толкова много. В тяхната врата са попаднали 16 попадения.

ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири
ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

Ситуацията в Спартак е доста по-лоша откъм резултати. “Соколите” влязоха в криза последните кръгове и не познават вкуса на победата от четири мача насам. В три от тях те допуснаха загуби, включително и последния кръг, когато отстъпиха на ЦСКА 0:4. Ако днес варненци не победят, те рискуват да се смъкнат още по-надолу в класирането и да са опасно близо до дъното преди паузата между двата полусезона.

Гьоко Хаджиевски има и кадрови проблеми преди днешния мач. Капитанът Деян Лозев е с разтежение, което ще го извади от игра до края на годината. Цветослав Маринов пък е с натрупана умора и има шанс да не стартира от първата минута днес.

Спартак (Варна) с кадрови проблеми преди гостуването под Околчица
Спартак (Варна) с кадрови проблеми преди гостуването под Околчица

Ботев от своя страна също има проблеми. От началото на този месец тимът от Враца е със забрана да регистрира нови състезатели за следващите три трансферни прозореца. Наказанието е наложено заради задължения към бивши футболисти.

По-рано през сезона двата тима направиха 1:1 на “Коритото”. Последният сблъсък във Враца пък датира от септември месец миналата година, когато отново нямаше победител (1:1).

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Сектор "Г": Днес победата беше за Любо Пенев!

Сектор "Г": Днес победата беше за Любо Пенев!

  • 3 дек 2025 | 21:06
  • 723
  • 1
Треньор от Германия поема Септември (Симитли)

Треньор от Германия поема Септември (Симитли)

  • 3 дек 2025 | 21:00
  • 1328
  • 2
Душан Косич: Тази загуба е трудна за преглъщане

Душан Косич: Тази загуба е трудна за преглъщане

  • 3 дек 2025 | 20:28
  • 2318
  • 2
Янев: Гледаме само Годой, а не останалите 10 човека, които си скъсаха г**а от тичане

Янев: Гледаме само Годой, а не останалите 10 човека, които си скъсаха г**а от тичане

  • 3 дек 2025 | 20:26
  • 18618
  • 37
Леандро Годой: Отборът още един път показа своя характер

Леандро Годой: Отборът още един път показа своя характер

  • 3 дек 2025 | 20:14
  • 1770
  • 3
8 от 8! ЦСКА бие с дузпа в 95-ата минута, Кошмара отново герой

8 от 8! ЦСКА бие с дузпа в 95-ата минута, Кошмара отново герой

  • 3 дек 2025 | 19:57
  • 110055
  • 749
Виж всички

Водещи Новини

Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?

Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?

  • 4 дек 2025 | 05:35
  • 1754
  • 1
Лудогорец търси четвърта поредна победа при новия треньор

Лудогорец търси четвърта поредна победа при новия треньор

  • 4 дек 2025 | 06:00
  • 800
  • 0
8 от 8! ЦСКА бие с дузпа в 95-ата минута, Кошмара отново герой

8 от 8! ЦСКА бие с дузпа в 95-ата минута, Кошмара отново герой

  • 3 дек 2025 | 19:57
  • 110055
  • 749
Първото равенство на Ливърпул за сезона не стопли "Анфийлд", Съндърланд остава пред шампионите

Първото равенство на Ливърпул за сезона не стопли "Анфийлд", Съндърланд остава пред шампионите

  • 4 дек 2025 | 00:12
  • 14830
  • 27
Арсенал си свърши работата срещу Брентфорд

Арсенал си свърши работата срещу Брентфорд

  • 3 дек 2025 | 23:25
  • 15239
  • 18
Извънземен Мбапе смълча “Катедралата“ и върна Реал Мадрид към победите

Извънземен Мбапе смълча “Катедралата“ и върна Реал Мадрид към победите

  • 3 дек 2025 | 21:53
  • 36108
  • 541