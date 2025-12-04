Ботев (Враца) и Спартак (Варна) ще искат да прекъснат негативните си серии с успех днес

Ботев (Враца) и Спартак (Варна) се изправят един срещу друг в двубой от 18-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион “Христо Ботев” стартира в 15:30 часа, а главен съдия ще бъде Мартин Марков.

Двата тима се намират един до друг в класирането. Врачани са 11-ти с 21 пункта, а “соколите” са една позиция по-надолу със 17 точки. Ботев записа добри резултати, след като Тодор Симов пое отбора, но в последните два кръга забуксува. Миналата седмица “зелените” отстъпиха на Лудогорец с 0:2, а преди това паднаха и от Славия (0:1). Трябва да се отбележи, че Ботев заедно с Добруджа е най-слабо резултатният тим в efbet Лига. Врачани са реализирали едва 13 гола от старта на сезона, но положителното е, че и не допускат толкова много. В тяхната врата са попаднали 16 попадения.

Ситуацията в Спартак е доста по-лоша откъм резултати. “Соколите” влязоха в криза последните кръгове и не познават вкуса на победата от четири мача насам. В три от тях те допуснаха загуби, включително и последния кръг, когато отстъпиха на ЦСКА 0:4. Ако днес варненци не победят, те рискуват да се смъкнат още по-надолу в класирането и да са опасно близо до дъното преди паузата между двата полусезона.

Гьоко Хаджиевски има и кадрови проблеми преди днешния мач. Капитанът Деян Лозев е с разтежение, което ще го извади от игра до края на годината. Цветослав Маринов пък е с натрупана умора и има шанс да не стартира от първата минута днес.

Ботев от своя страна също има проблеми. От началото на този месец тимът от Враца е със забрана да регистрира нови състезатели за следващите три трансферни прозореца. Наказанието е наложено заради задължения към бивши футболисти.

По-рано през сезона двата тима направиха 1:1 на “Коритото”. Последният сблъсък във Враца пък датира от септември месец миналата година, когато отново нямаше победител (1:1).