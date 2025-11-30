Тодор Симов: Дойдохме с нагласата да спечелим някоя точка

Наставникът на Ботев (Враца) Тодор Симов говори след загубата на своя тим от Лудогорец. Врачани отстъпиха с 0:2 като гости.

Лудогорец се завръща! Чочев оглави голмайсторската листа

“В един такъв мач, когато получиш втори гол, шансовете намаляват. Става трудно и се изпаряват възможностите. Дойдохме с нагласата да спечелим някоя точка. Нагласата на полувремето и преди мача ни беше да постигнем успех.

Искахме държим топката колкото е възможно по-близко до противниковата врата, за да вкараме гол. Имаше ситуации, в които можеше по-добре да реагираме.

Мисля, че в дефанзивен план отборът стоя добре. Имаше моменти, в които не позволявахме на противника да организира лесно атаките си. Доста добра работа в линията на защитата.

Двубой с такъв противник като Лудогорец ти показва докъде си стигнал. Всички играчи могат да вървят напред.

Искаме да показваме самочувствие, когато контролираме топката.

Предстоящите мачове ще покажат дали заслужаваме да сме в по-горната част на таблицата. Всеки мач играем за точки, искаме да вървим напред и нагоре в класирането”, заяви Симов.