Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Враца)
  3. Тодор Симов: Дойдохме с нагласата да спечелим някоя точка

Тодор Симов: Дойдохме с нагласата да спечелим някоя точка

  • 30 ное 2025 | 17:10
  • 435
  • 0

Наставникът на Ботев (Враца) Тодор Симов говори след загубата на своя тим от Лудогорец. Врачани отстъпиха с 0:2 като гости.

Лудогорец се завръща! Чочев оглави голмайсторската листа
Лудогорец се завръща! Чочев оглави голмайсторската листа

“В един такъв мач, когато получиш втори гол, шансовете намаляват. Става трудно и се изпаряват възможностите. Дойдохме с нагласата да спечелим някоя точка. Нагласата на полувремето и преди мача ни беше да постигнем успех.

Искахме държим топката колкото е възможно по-близко до противниковата врата, за да вкараме гол. Имаше ситуации, в които можеше по-добре да реагираме.

Мисля, че в дефанзивен план отборът стоя добре. Имаше моменти, в които не позволявахме на противника да организира лесно атаките си. Доста добра работа в линията на защитата.

Двубой с такъв противник като Лудогорец ти показва докъде си стигнал. Всички играчи могат да вървят напред.

Искаме да показваме самочувствие, когато контролираме топката.

Предстоящите мачове ще покажат дали заслужаваме да сме в по-горната част на таблицата. Всеки мач играем за точки, искаме да вървим напред и нагоре в класирането”, заяви Симов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Славия триумфира срещу Добруджа в един от най-атрактивните мачове за сезона

Славия триумфира срещу Добруджа в един от най-атрактивните мачове за сезона

  • 30 ное 2025 | 14:25
  • 23509
  • 85
ЦСКА III загуби от Кюстендил

ЦСКА III загуби от Кюстендил

  • 30 ное 2025 | 11:20
  • 1439
  • 2
Веласкес взе 20 футболисти за мача със Септември (София)

Веласкес взе 20 футболисти за мача със Септември (София)

  • 30 ное 2025 | 11:07
  • 1737
  • 0
Цветомир Найденов отчете: Направихме сефтето, дет’ се вика

Цветомир Найденов отчете: Направихме сефтето, дет’ се вика

  • 30 ное 2025 | 10:51
  • 5675
  • 10
Локо (Пд) с информация за феновете преди визитата на ЦСКА

Локо (Пд) с информация за феновете преди визитата на ЦСКА

  • 30 ное 2025 | 10:33
  • 1333
  • 0
Пирин (Разлог) и Рилецо с равенство

Пирин (Разлог) и Рилецо с равенство

  • 30 ное 2025 | 10:23
  • 1428
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски 1:0 Септември, автогол даде аванс на "сините", гостите с 10 души на терена

Левски 1:0 Септември, автогол даде аванс на "сините", гостите с 10 души на терена

  • 30 ное 2025 | 18:20
  • 29968
  • 108
Гран При на Катар: Пиастри води пред Норис и Верстапен след рестарта (следете на живо)

Гран При на Катар: Пиастри води пред Норис и Верстапен след рестарта (следете на живо)

  • 30 ное 2025 | 18:05
  • 7076
  • 0
Лудогорец се завръща! Чочев оглави голмайсторската листа

Лудогорец се завръща! Чочев оглави голмайсторската листа

  • 30 ное 2025 | 16:55
  • 31669
  • 119
Ливърпул понадигна глава, след като Слот взе важни решения, а Исак се отпуши

Ливърпул понадигна глава, след като Слот взе важни решения, а Исак се отпуши

  • 30 ное 2025 | 17:58
  • 15687
  • 17
Челси 0:0 Арсенал

Челси 0:0 Арсенал

  • 30 ное 2025 | 18:29
  • 3050
  • 9
Страхотен дебют! Първи точки за Никола Цолов във Формула 2

Страхотен дебют! Първи точки за Никола Цолов във Формула 2

  • 30 ное 2025 | 15:18
  • 20494
  • 9