  Лудогорец 0:0 Ботев (Враца), Евтимов спря "орлите" да открият резултата

Лудогорец 0:0 Ботев (Враца), Евтимов спря "орлите" да открият резултата

  30 ное 2025 | 14:58
  • 5679
  • 28
Лудогорец 0:0 Ботев (Враца), Евтимов спря "орлите" да открият резултата

Лудогорец и Ботев (Враца) играят при 0:0 в мач от 17-ия кръг на efbet Лига.

Наставникът на домакините Пер-Матиас Хьогмо предприе някои промени в сравнение с 11-те, на които заложи при победата над Селта (3:2) в Европа преди няколко дни. Маркус и Чочев стартират на местата на Камара и Йорданов.

В третата минута Дуарте отправи първия удар по посока на една от двете врати, но той излезе доста над напречната греда. Секунди по-късно Станич центрира от фал, а Чочев стреля с глава в аут.

Врачани отговориха подобаващо в петата минута. Тогава те се възползваха от грешка на Бонман, организираха атака, която завърши с подаване по земя към непокрития Цонев, но халфът на гостите отправи неточен удар от десетина метра.

В 13-ата минута Лудогорец за малко не откри резултата. Маркус слаомира в наказателното поле на гостите и отправи шут по земя от 7-8 метра, но Евтимов плонжира и спас с една ръка.

ЛУДОГОРЕЦ - БОТЕВ (ВРАЦА) 0:0

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Бонман, 17. Сон, 4. Алмейда, 24. Вердон, 3. Недялков, 30. Нареси, 23. Дуарте, 11. Видал, 18. Чочев, 77. Маркус, 14. Станич

БОТЕВ (ВРАЦА): 25. Евтимов, 2. Влайкович, 4. Кабаши, 5. Чорбаджийски, 8. Стоянов, 12. Юруков, 17. Гайегос, 21. Цонев, 36. Стоев, 44. Горанов, 79. Петков

