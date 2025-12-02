Спартак може да се раздели с двама от най-добрите си играчи

Твърде вероятно е още през зимната пауза Спартак да се раздели с двамата най-конвертируемите си играчи Коуто и Шанде. Бернардо Коуто може да премине в тима на ЦСКА 1948, който не крие амбициите си през този сезон. Алесандро Дос Сантош - Шанде е една от опциите за трансфер в Левски.

При евентуална продажба това ще бъде несъмнено много сериозен приход, който ще осигури спокойствие и стабилизиране на очерталата се финансова криза в клуба. От друга страна "соколите" искат да си върнат дефанзивния халф Йоан Бауренски от Септември, който през изминалия сезон се превърна в един от любимците на агитката. Друга трансферна цел на варненци е Петър Принджев от Ямбол, който може да играе като крило и нападател. Младият играч направи впечатление по време на 1/8-финалния двубой за Купата на страната между Ямбол и Спартак.

/Пламен Трендафилов/