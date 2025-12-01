Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. "Соколите" ще борят негативна статистика в пълен състав

"Соколите" ще борят негативна статистика в пълен състав

  • 1 дек 2025 | 16:14
  • 439
  • 0

Варненският Спартак започна тренировки в последния месец на календарната година. "Соколите" тренираха на клубната си база за предстоящото гостуване на стадион "Христо Ботев" във Враца срещу Ботев в четвъртък. При всички положения тимът ще трябва да се пребори с негативната статистика срещу врачани. Спартак е с 15 загуби, 10 победи, а в 9 срещи не е излъчван победител в срещите между двата отбора. Варненци ще могат да разчитат на бранителя Матео Петрашило, който изтърпя наказание в последната среща и десния защитник Деян Лозев. Петрашило имаше и стомашен вирус през изминалата седмица, но при всички положения стожерът в отбраната ще бъде на линия. Лозев също не взе участие заради вирусен грип. Треньорът Гьоко Хаджиевски е убеден , че "соколите" след последните три неприятни загуби са длъжници на своите привърженици: 

"Искам за пореден път да кажа едно голямо благодаря на феновете ни за голямата подкрепа, защото въпреки негативните резултати те не оставят отбора си. Длъжни сме да излезем от тази ситуация, трябва да си поговорим през тези дни, нужна ни е голяма мотивация да се върнем към добрите игри отпреди няколко срещи и да завършим годината по най-добрия начин" , заяви северномакедонският специалист. 

/Пламен Трендафилов/

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ботев недоволства срещу Драгомир Драганов

Ботев недоволства срещу Драгомир Драганов

  • 1 дек 2025 | 13:26
  • 1052
  • 1
ПФК Ботев: Клубът не участва и не стои зад каквито и да било политически прояви

ПФК Ботев: Клубът не участва и не стои зад каквито и да било политически прояви

  • 1 дек 2025 | 13:16
  • 663
  • 4
Левски към Любо и Боби: Кураж, легенди!

Левски към Любо и Боби: Кураж, легенди!

  • 1 дек 2025 | 12:12
  • 4671
  • 12
Лудогорец също подкрепи Боби и Любо

Лудогорец също подкрепи Боби и Любо

  • 1 дек 2025 | 11:46
  • 1057
  • 2
Георги Трифонов вкара най-много на Югоизток (всички реализатори – есен 2025)

Георги Трифонов вкара най-много на Югоизток (всички реализатори – есен 2025)

  • 1 дек 2025 | 11:02
  • 1342
  • 0
Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

  • 1 дек 2025 | 10:56
  • 25104
  • 39
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Карлос Насар подписа договор и ще вдига за България!

Официално: Карлос Насар подписа договор и ще вдига за България!

  • 1 дек 2025 | 14:55
  • 16307
  • 31
Пирин 1:0 Янтра, Вангелов бележи

Пирин 1:0 Янтра, Вангелов бележи

  • 1 дек 2025 | 16:35
  • 2088
  • 1
Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

  • 1 дек 2025 | 10:56
  • 25104
  • 39
Смъртни заплахи за Антонели след финала в Катар

Смъртни заплахи за Антонели след финала в Катар

  • 1 дек 2025 | 13:33
  • 13777
  • 14
Телевизията на Реал посочи виновника за това тимът на Алонсо да изгуби преднината си пред Барселона

Телевизията на Реал посочи виновника за това тимът на Алонсо да изгуби преднината си пред Барселона

  • 1 дек 2025 | 10:48
  • 19800
  • 61
Веласкес: Представянето на Левски е отлично, в борбата за три трофея сме и феновете мечтаят

Веласкес: Представянето на Левски е отлично, в борбата за три трофея сме и феновете мечтаят

  • 1 дек 2025 | 14:05
  • 8095
  • 20