"Соколите" ще борят негативна статистика в пълен състав

Варненският Спартак започна тренировки в последния месец на календарната година. "Соколите" тренираха на клубната си база за предстоящото гостуване на стадион "Христо Ботев" във Враца срещу Ботев в четвъртък. При всички положения тимът ще трябва да се пребори с негативната статистика срещу врачани. Спартак е с 15 загуби, 10 победи, а в 9 срещи не е излъчван победител в срещите между двата отбора. Варненци ще могат да разчитат на бранителя Матео Петрашило, който изтърпя наказание в последната среща и десния защитник Деян Лозев. Петрашило имаше и стомашен вирус през изминалата седмица, но при всички положения стожерът в отбраната ще бъде на линия. Лозев също не взе участие заради вирусен грип. Треньорът Гьоко Хаджиевски е убеден , че "соколите" след последните три неприятни загуби са длъжници на своите привърженици:

"Искам за пореден път да кажа едно голямо благодаря на феновете ни за голямата подкрепа, защото въпреки негативните резултати те не оставят отбора си. Длъжни сме да излезем от тази ситуация, трябва да си поговорим през тези дни, нужна ни е голяма мотивация да се върнем към добрите игри отпреди няколко срещи и да завършим годината по най-добрия начин" , заяви северномакедонският специалист.

/Пламен Трендафилов/