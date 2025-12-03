Спартак (Варна) с кадрови проблеми преди гостуването под Околчица

Борещият се за точки Спартак (Варна) ще се опита да открадне нещо при гостуването на един неудобен съперник в лицето на Ботев (Враца), но проблемите на "соколите" непрекъснато се увеличават. В последния момент капитанът на тима Деян Лозев е получил мускулно разтежение, което ще го извади от игра до края на календарната година.

Десният бранител по-рано играеше с маска на лицето заради счупена скула, но сега отново е преследван от малшанс. Опорният халф Цветослав Маринов е с натрупана умора и е твърде вероятно да не започне като титуляр. Младежкият национал е едно от откритията на варненци през този сезон.

При това положение може да бъде заменен от Емил Янчев, който е типичен дефанзивен халф, но често е използван и като ляв бек.



Пламен Трендафилов