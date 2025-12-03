Популярни
  3. Левски с нова цел за подсилването на атаката си - "сините" преговарят със звезда на Спартак (Варна)

Левски с нова цел за подсилването на атаката си - "сините" преговарят със звезда на Спартак (Варна)

  • 3 дек 2025 | 09:24
Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес на всяка цена иска да се подсили атаката и да има алтернатива на Мустафа Сангаре. От Левски най-после са намерили играч, какъвто искаше Хулио Веласкес – лек нападател. „Сините“ водят разговори със Спартак (Варна) за Шанде, информира "Мач Телеграф".

„Соколите“ имат нужда от пари и затова са готови да се разделят с всеки, за когото има интерес. Той е оценен на 250 000 евро, но със сигурност от „Герена“ ще се опитат да го вземат по-изгодно. Левски обаче ще зачеркне друг играч от „Коритото“, който се очакваше да се появи в София – Бернардо Коуто. Берна, както го наричат всички, ще продължи кариерата си в ЦСКА 1948.

Хулио Веласкес на всяка цена иска да се подсили атаката и да има алтернатива на Мустафа Сангаре, който не е от играчите, които бележат често, нищо че в момента е голмайстор номер 1 на тима със своите 8 попадения. Три от тях обаче са от дузпи. Освен това Шанде може да играе и като крило, а там Левски също ще има нужда от попълнения, защото се очаква Марин Петков най-после да бъде продаден. А травмата на Ради Кирилов показа, че на „Герена“ не са толкова добре откъм флангови играчи, както се смяташе доскоро. Така се наложи в последните два мача Алдаир да играе като дясно крило, след като Марин бе наказан, а „сините“ имат и сериозни проблеми с Карл Фабиен, който постоянно е в лазарета.

От Левски гледаха и още един бразилец, който играе у нас – Лео Пимента от Вихрен. Шанде обаче изпъква повече от сънародника си, защото все пак се изявява в елита.

