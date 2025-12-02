ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

ФИФА наложи забрана на пореден български елитен клуб да регистрира нови състезатели за следващите три трансферни прозореца. Най-новият наш тим със санкция е Ботев (Враца) и тя датира от първи декември.
Така врачани се присъединиха към списъка, в който присъстват още три елитни отбора - Ботев (Пловдив), Берое и Спартак (Варна).
Наказанията са наложени заради задължения към бивши футболисти. Когато някой от клубовете плати дълговете си, то световната футболна централа отменя забраната до няколко дни.