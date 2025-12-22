Български талант с първи гол в италианската Примавера

Българският защитник Кристиян Пехливанов отбеляза първия си гол в италианския шампионат Примавера при днешното зрелищно реми 3:3 на неговия Лече U20 като гост на Торино U20.

Досега 19-годишният талант имаше две попадения за младежите на Лече, но те бяха в турнира за Купата на Примавера – по едно през миналия и настоящия сезон. Днес Пехливанов, който има общо 46 мача за състава, беше точен с глава за 2:1 в полза на гостите след пряк свободен удар в 27-ата минута. Цял мач на тяхната врата пазеше беше друг български футболист - Пламен Пенев. Любопитното е, че „джалоросите“ на три пъти повеждаха в резултата, но техният съперник бързо успяваше да възстанови равенството. Също така тимът на Пехливанов завърши срещата с човек по-малко на терена след червен картон в 73-тата минута при резултат 3:3.

⏹️ 𝑭𝑼𝑳𝑳 𝑻𝑰𝑴𝑬 𝑷𝑹𝑰𝑴𝑨𝑽𝑬𝑹𝑨 | Torino-Lecce 3-3

Un punto in trasferta per i giallorossi, in gol con Esteban, Pehlivanov e Calame pic.twitter.com/NZSca2nGX0 — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) December 22, 2025

Това реми остави Лече на 16-ата позиция в класирането след 17-ия кръг на първенството, като тимът има 18 точки в актива си. Торино пък продължава да заема предпоследното 19-о място със своите 12 пункта.