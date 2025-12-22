Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лече U20
  3. Български талант с първи гол в италианската Примавера

Български талант с първи гол в италианската Примавера

  • 22 дек 2025 | 17:00
  • 1042
  • 1
Български талант с първи гол в италианската Примавера

Българският защитник Кристиян Пехливанов отбеляза първия си гол в италианския шампионат Примавера при днешното зрелищно реми 3:3 на неговия Лече U20 като гост на Торино U20.

Досега 19-годишният талант имаше две попадения за младежите на Лече, но те бяха в турнира за Купата на Примавера – по едно през миналия и настоящия сезон. Днес Пехливанов, който има общо 46 мача за състава, беше точен с глава за 2:1 в полза на гостите след пряк свободен удар в 27-ата минута. Цял мач на тяхната врата пазеше беше друг български футболист - Пламен Пенев. Любопитното е, че „джалоросите“ на три пъти повеждаха в резултата, но техният съперник бързо успяваше да възстанови равенството. Също така тимът на Пехливанов завърши срещата с човек по-малко на терена след червен картон в 73-тата минута при резултат 3:3.

Това реми остави Лече на 16-ата позиция в класирането след 17-ия кръг на първенството, като тимът има 18 точки в актива си. Торино пък продължава да заема предпоследното 19-о място със своите 12 пункта.

Следвай ни:

Още от Българи зад граница

Кирил Десподов е на 6-о място в ПАОК по системата "гол+пас"

Кирил Десподов е на 6-о място в ПАОК по системата "гол+пас"

  • 22 дек 2025 | 13:57
  • 665
  • 0
Късен гол донесе точка на Херманщат, Иванов не игра

Късен гол донесе точка на Херманщат, Иванов не игра

  • 21 дек 2025 | 22:29
  • 631
  • 0
ПАОК срази Панатинайкос, но Десподов остана на пейката

ПАОК срази Панатинайкос, но Десподов остана на пейката

  • 21 дек 2025 | 21:50
  • 2157
  • 2
Аванс от два гола не стигна на Атверп да победи Андерлехт, Росен Божинов с цял мач

Аванс от два гола не стигна на Атверп да победи Андерлехт, Росен Божинов с цял мач

  • 21 дек 2025 | 21:32
  • 1940
  • 0
Гьозтепе срази пряк конкурент и ще зимува в топ 4

Гьозтепе срази пряк конкурент и ще зимува в топ 4

  • 21 дек 2025 | 21:04
  • 18900
  • 11
Тонислав Йорданов подлуди Унгария с гол от центъра

Тонислав Йорданов подлуди Унгария с гол от центъра

  • 21 дек 2025 | 20:39
  • 26564
  • 15
Виж всички

Водещи Новини

Интер осъди Ботев (Пд) за български национал, задълженията по дела във ФИФА са за близо 1,5 млн. лева

Интер осъди Ботев (Пд) за български национал, задълженията по дела във ФИФА са за близо 1,5 млн. лева

  • 22 дек 2025 | 18:01
  • 3586
  • 2
90% от "Армията" вече е с козирка

90% от "Армията" вече е с козирка

  • 22 дек 2025 | 17:40
  • 5091
  • 26
Стефка Костадинова: Г-н Никой казва, че съм зачеркната, Лечева е временно призната от МОК

Стефка Костадинова: Г-н Никой казва, че съм зачеркната, Лечева е временно призната от МОК

  • 22 дек 2025 | 12:10
  • 25073
  • 106
Милен Петков: ЦСКА винаги трябва да се бори за титлата

Милен Петков: ЦСКА винаги трябва да се бори за титлата

  • 22 дек 2025 | 11:01
  • 10094
  • 32
България се сбогува с легендарния шампион Боян Радев

България се сбогува с легендарния шампион Боян Радев

  • 22 дек 2025 | 09:38
  • 11392
  • 22
Исак е със счупен крак, ще отсъства месеци

Исак е със счупен крак, ще отсъства месеци

  • 22 дек 2025 | 09:49
  • 27487
  • 31