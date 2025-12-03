Популярни
Купата на краля продължава без изненади

  • 3 дек 2025 | 00:29
  • 352
  • 0
Купата на краля продължава без изненади

1/32-финалите от турнира за Купата на краля започнаха без изненади и нито един елитен отбор не отпадна. За следващата фаза се класираха Хетафе, Осасуна, Алавес и Майорка.

Най-много трудности срещна Хетафе. Тимът от мадридското предградие се нуждаеше от продължения, за да елиминира Навалкарнеро от Сегунда дивисион РФЕФ. Домакините поведоха с 2:0, но Хетафе изравни с попадение на Марио Мартин в 88-ата минута, а в 11-тата Хорхе Монтес донесе успеха на отбора на Хосе Бордалас.

В истинска голова фиеста Осасуна се наложи с 5:3 над Ебро. Два гола за гостите от Памплона отбеляза Раул Де Аро, а по веднъж се разписаха Мой Гомес, Шералдо Бекер и Виктор Муньос.

Майорка надви с 3:2 Нумансия, а две от попаденията бяха дело на Абдон Пратс. Алавес разгроми с 3:0 Португалете, Уеска се наложи с 2:0 над Ферол, а Гуадалахара елиминира Сеута с 1:0.

